Le iniziative in Bassa Romagna per la Settimana Mondiale dell’allattamento al seno

Dal 1 al 7 ottobre ricorre l’edizione 2019 della SAM, la Settimana Mondiale dell’allattamento al seno. L’iniziativa, rivolta alle famiglie e a tutta la comunità, è promossa dai Comuni della provincia di Ravenna, dai Centri per le famiglie, dall’Azienda Usl della Romagna – Ravenna e dalle Associazioni di volontariato nei territori.

Il primo appuntamento è ad Alfonsine, mercoledì 2 ottobre alle ore 10:00 presso l’Asilo Nido Cavina in via Spello con “Svezzamento o autosvezzamento?” Se ne parlerà con il pediatra e con gli operatori del Centro per le Famiglie, del Consultorio Familiare e della Pediatria di Comunità. Durante l’iniziativa sarà presente uno spazio informativo del progetto Nati per leggere a cura della Biblioteca Pino Orioli di Alfonsine.

Si proseguirà quindi con gli appuntamenti di Lugo, presso il Centro per le Famiglie in viale Europa 128: giovedì 3 ottobre alle ore 10:00 “Consigli o Giudizi? La mamma sono io!”, incontro a cura dell’associazione Koallattiamo e di Ernesto Sarracino, Pedagogista. Saranno presenti gli operatori del Centro per le Famiglie, del Consultorio Familiare e della Pediatria di Comunità; venerdì 4 ottobre alle ore 10:00 “Leggere fa crescere!” un incontro per promuovere la lettura in famiglia fin dalla nascita: il programma nazionale Nati per Leggere, libri, servizi e attività rivolti alle famiglie in biblioteca. L’incontro è a cura di Lisa Nani, bibliotecaria referente del programma Nati per Leggere.

Le iniziative si concluderanno sabato 5 ottobre alle ore 10:00 ancora presso il Centro per le Famiglie in viale Europa 128, con il “Baby Swap Party”, mercatino di scambio di attrezzatura, giocattoli e libri per la prima infanzia. Durante la mattinata sono previste le diverse attività: “Letture a bassa voce” per bambini da 0-6 anni a cura dei Volontari Nati per Leggere di Lugo; laboratori creativi a cura di Giulia Mazzari; spazio “Nati per Leggere” e “Nati per la Musica” a cura della Biblioteca Trisi che vedrà una selezione di libri per bambini e adulti, disponibili per lettura e prestito e la presentazione dei programmi nazionali “Nati per Leggere” e “Nati per la Musica”, dei servizi, delle attività per le famiglie della biblioteca.

Il regolamento dello Swap è consultabile alla pagina facebook del Centro per le Famiglie, oppure chiamando il numero 0545/38397. Per informazioni Centro per le Famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, viale Europa 128 Lugo Tel. 0545 38397 – 38223, cel.366 6156306, email centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.

UFFICIO COMUNICAZIONE

Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Tel. 0545 38345

Mail comunicazione@unione.labassaromagna.it