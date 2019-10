In attesa della Marcia per la Pace, a Faenza i Medici senza Frontiere raccontano la guerra in Yemen

Mercoledì 2 ottobre alle 21, alla Bottega Bertaccini in corso Garibaldi 4 a Faenza, si terrà un incontro pubblico dal titolo: “Medici Senza Frontiere, la situazione dello Yemen”.

Se ne parla col dott. Roberto Scaini (volontario di MSF), per l’organizzazione del Comitato Spontaneo per la Pace di Faenza, in collaborazione con il Centro Pace Annalena Tonelli di Forlì.

Spiegano i Medici Senza Frontiere: “In Yemen, dal marzo 2015, è in corso una guerra su vasta scala, con un costo enorme per la popolazione civile. Centinaia di strutture sanitarie in tutto il Paese hanno smesso di funzionare a causa di attacchi aerei, bombardamenti, mancanza di forniture, finanziamenti o personale”.

“Il crescente costo della vita – continuano – ha reso estremamente difficile soddisfare le esigenze primarie per le famiglie. Durante il 2016 i servizi medici erano in uno stato critico in tutto il Paese. MSF ha ampliato le proprie attività per affrontare la mancanza di assistenza sanitaria e aiutare il crescente numero di vittime della guerra”.

“Alla fine del 2016, le équipe di MSF fornivano direttamente assistenza sanitaria ai pazienti in 12 ospedali e sostenevano almeno altre 18 strutture sanitarie – aggiungono -. Nel 2016, più di 32.900 pazienti in strutture gestite o supportate da MSF hanno ricevuto trattamenti per violenza fisica intenzionale, comprese le ferite di guerra. Di questi pazienti, 15.800 sono stati trattati da équipe di MSF. Grazie a quasi 1.600 collaboratori, tra i quali 82 operatori internazionali, il programma di MSF in Yemen è uno dei più importanti in tutto il mondo in termini di personale”.

L’iniziativa è organizzata in preparazione della Marcia della Pace della Romagna, la Forlì-Forlimpopoli-Bertinoro, programmata per domenica 6 ottobre. Quest’anno la Marcia è dedicata ad Annalena Tonelli, missionaria laica forlivese uccisa in Somaliland il 5 ottobre 2003.

La Marcia è organizzata dal Centro per la Pace di Forlì in collaborazione con il Comune di Forli ed altri enti locali romagnoli, assieme a realtà associative e di volontariato.

“Questo evento – spiega il presidente Michele Di Domenico – richiama nel nostro territorio circa 3000 persone che insieme marciano per i valori della pace, della nonviolenza, della solidarietà, della libertà, della democrazia e dell’anti militarismo”.

La partenza avverrà da Forlimpopoli alle 10.30. Il corteo si incamminerà verso Bertinoro, con arrivo alla Rocca attorno alle 13. La Marcia sarà preceduta da un nutrito calendario di appuntamenti di preparazione in varie città della Romagna.