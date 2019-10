Pulcini 2009 della Virtus Faenza vittoriosi a Rimini

Un’altra vittoria per la Virtus Faenza, reduce dal 1° Torneo Pivi di S.Ermete di Rimini con i Pulcini 2009. La squadra, allenata da Luca Di Camillo si è imposta in finale battendo l’Arco 1895 per 4-0. In precedenza, dopo il passaggio del turno nella fase a giorni, la Virtus aveva eliminato la Vis Pesaro e il FC Forlì.

La Prima Squadra, dopo il buon pareggio di Meldola, torna, domenica 6 ottobre alle 15.30, in casa al Centro Don Fiorini dove affronterà il Forlimpopoli. L’obiettivo è tornare alla vittoria per non perdere contatto con le prime della classe.