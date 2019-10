L’Emilia-Romagna si candida a ospitare la partenza del Tour de France

In Emilia – Romagna, la terra di Marco Pantani, far partire il Tour de France. Per ora è solo un sogno ma la Regione ci crede ed è previsto nei prossimi mesi un incontro con Christian Prudhomme, direttore generale della corsa ciclistica più importante del mondo – riporta una nota Ansa -.

L’Emilia-Romagna avanzerà la propria candidatura puntando anche sulla figura di Davide Cassani: il ct della nazionale azzurra, infatti, è presidente dell’Apt, l’Agenzia regionale per la promozione turistica. La notizia è stata anticipata dal Resto del Carlino. “È vero, tra novembre e dicembre Cassani incontrerà Prudhomme: siamo fortemente determinati a ospitare la partenza del Tour, sarebbe un colpo fantastico per il nostro turismo”, spiega l’assessore regionale Andrea Corsini. L’idea potrebbe concretizzarsi nel 2022 o 2023.