Studentesse da primo premio: Fussi, Fabbri e Pioltelli dell’Isia di Faenza progettano e vincono

La studentessa di ISIA Faenza Valentina Fussi ha vinto la sezione YOUNG del PREMIO-MIDeC promosso dal Museo Internazionale del Design Ceramico di Laveno Mombello (Varese) con il progetto SGUGIOTTO, sviluppato nell’ambito del Corso di Design dei prodotti ceramici tenuto dalla prof.ssa Sabrina Sguanci, del biennio specialistico in Design del prodotto e progettazione con materiali avanzati.

Trasportare e conservare, in maniera pratica il cibo mantenendolo in condizioni ottimali prima della consumazione senza passare dal frigo, sono i tratti distintivi del progetto SGUGIOTTO, che coniuga la naturale capacità di conservazione dei ceramici tradizionali potenziata con nano-particelle di argento. L’idea configura una serie di contenitori per tipologie di cibo liquido e solido. Le forme impilabili, raccolte da una rete per il trasporto, accolgono tovagliette di carta arrotolata dove poter mangiare. I decori e i colori selezionati guardano alla grammatica del genius loci di Faenza.

Il PREMIO-MIDeC, sviluppato in collaborazione con l’associaizone Amici del MIDeC e con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, riguarda la progettazione e realizzazione di un oggetto di uso quotidiano o un complemento d’arredo, valorizzando le proprietà tecniche ed estetiche e le potenzialità espressive della ceramica, prestata alla produzione seriale. Nella continuità dialettica con il passato Premio Internazionale del Design Ceramico, ideato e voluto dall’architetto, artista e designer Marcello Morandini nel 1998, quando era direttore del Museo Internazionale del Design Ceramico, nel 2019 MIDeC ha indetto l’attuale PREMIO-MIDeC nell’intento di sondare e valorizzare la ricerca di forme e tecnologie in correlazione con il patrimonio che il museo stesso preserva.

Il concorso è suddiviso in due sezioni: PRO, destinato a designer, architetti, artisti e ceramisti, singoli o in gruppo, nonché diplomati o laureati operanti nel settore del design e della progettazione, e YOUNG, indirizzato a studenti singoli o in gruppo, senza limiti anagrafici, regolarmente iscritti a percorsi formativi di Design, Facoltà di Architettura o Design, Accademia di Belle Arti, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), dottorato, master e corsi equipollenti di filiera.

Ma non è tutto: sempre dalle studentesse dell’Isia arrivano altre soddisfazioni.

Arianna Fabbri e Amelia Pioltelli, studentesse del terzo anno del I livello del Corso in Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici e avanzati di ISIA Faenza, sono risultate vincitrici del concorso promosso dallo studio di progettazione “livellodue” di Faenza (www.livellodue.it), rappresentato dai tecnici Andrea Brandolini e Claudio Obrizzi, per realizzare una proposta progettuale di alto livello “specialistico” per l’illuminazione esterna e interna della nuova sede dell’Azienda MMB software srl, in fase di realizzazione a Faenza in un lotto prospiciente l’autostrada.

Into the Lightness di Arianna Fabbri e Amelia Pioltelli è un progetto di arredo esterno e interno di illuminotecnica che emula lo spettacolare fenomeno luminoso dell’aurora boreale. Con una particolare disposizione dinamica dei faretti sui frangisole è possibile replicarne le curve, il movimento e i colori che si possono modificare a piacimento, attraverso un impianto elettonico e grazie all’utilizzo di faretti RGB, rendendo visibile anche ai viaggiatori che percorrono l’autostrada.