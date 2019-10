Anteprima del Ravenna Nightmare Film Fest durante la Notte d’Oro con To Your Last Death

Sabato 5 ottobre, il Ravenna Nightmare Film Fest, in occasione della Notte d’Oro, presenterà, in Anteprima Nazionale, il pluripremiato film d’animazione To Your Last Death di Jason Axinn, in versione originale con sottotitoli in italiano. Oltre a questa esclusiva proiezione, verranno anticipati anche alcuni dettagli su Visioni Fantastiche, festival di cinema dedicato a tutte le scuole del comune di Ravenna, il cui programma sarà inscindibilmente legato al Ravenna Nightmare.

Dopo essere sopravvissuta a una strage, Miriam riceve la visita di un’entità soprannaturale che le permette di tornare indietro nel tempo per riuscire a salvare la sua famiglia. Miriam accetta, ma ignora ciò che dovrà affrontare per salvare i suoi fratelli e mettersi in salvo. Suo malgrado, si troverà infatti coinvolta in un assurdo gioco di morte e scoprirà ben presto che chi ha cercato di ucciderla le è più vicino di quanto possa immaginare.

Dopo l’incredibile successo riscosso in vari Festival internazionali, To Your Last Death arriva finalmente in Italia. Lo stile dell’animazione nasce da una combinazione unica di fumetti disegnata a mano e tecniche di animazione 2D digitale: il risultato è uno stile unico, attraente e d’impatto.

A dare voce ai personaggi poi un cast avvincente, composto da una giostra di star: Morena Baccarin, conosciuta per i suoi ruoli in Gotham, Homeland e la saga di Deadpool; William Shatner, il leggendario capitano Kirk della saga di Star Trek; Ray Wise, famoso per le sue parti in Twin Peaks, Robocop e How i met your mother e infine Bill Moseley, uno degli attori preferiti di Sam Raimi e Rob Zombie.

Ingresso gratuito. Chi si presenterà al Teatro Rasi con il coupon di Macbetto o la chimica della materia di Roberto Magnani del Teatro delle Albe, distribuito alla proiezione di To Your Last Death del Ravenna Nightmare Film Fest, potrà usufruire del biglietto a tariffa ridotta sullo spettacolo teatrale in scena dal 10 al 12 ottobre. In più chi conserverà il biglietto del Macbetto o la chimica della materia riceverà uno sconto del 50% su una qualsiasi proiezione del Ravenna Nightmare Film Fest.

RAVENNA NIGHTMARE FILM FEST

Anteprima 5, 12 e 19 ottobre

30 ottobre – 3 novembre 2019

Palazzo del Cinema e dei Congressi Largo Firenze 1 Ravenna

Il festival è ideato e realizzato da Start Cinema, in collaborazione con il Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura. Con il contributo di Regione Emilia-Romagna -Emilia-Romagna Film Commission. In collaborazione con Alma Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento di Beni Culturali, Fondazione Flaminia per l’Università in Romagna, FICE – Federazione Italiana Cinema d’Essai, Festival Letterario GialloLuna NeroNotte, Circolo Sogni Antonio Ricci, A.S.C.I.G. – Associazione per gli scambi Culturali fra Italia e Giappone.

Con il sostegno di Ravenna24ore.it, Concessionaria di pubblicità Publimedia Italia. Main Partner Marco Gerbella Orafo, Gruppo Thimos SRL, Dusciana Bravura.