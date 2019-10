Concerto per San Michele con Alessandro Tampieri e Alice Bisanti a Bagnacavallo

In attesa della quarta edizione di “Libera la Musica” (che si aprirà il 19 dicembre al Teatro Goldoni), Accademia Bizantina propone per domenica 6 ottobre alle 17.30, nella Chiesa di San Girolamo in via Garzoni a Bagnacavallo, “Libera la Musica Off”, uno speciale concerto gratuito che vedrà protagonisti Alice Bisanti e Alessandro Tampieri.

Alessandro Tampieri

violino, viola, viola d’amore, liuto

Alice Bisanti

viola, flauto traverso, flauto a becco

IL PROGRAMMA DEL CONCERTO – ingresso libero

Wilhelm Friedemann Bach

Duo per due viole in sol minore Tempo giusto – Amoroso – Alla breve (Fuga)

Carl Philip Emanuel Bach

Sonata per flauto traverso e violino in mi minore Andante – Allegro – Allegretto

Attilio Ariosti

Sonata per viola d’amore e viola Andante – Adagio – Tempo di Gavotta

Benedetto Marcello

Sonata in re minore per flauto a becco e liuto Adagio – Allegro – Largo – Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart

Duo per violino e viola in sol maggiore KV 423 Allegro – Adagio – Rondeau (Allegro)

Nel frattempo al Teatro Goldoni è aperta la campagna abbonamenti alla quarta stagione di “Libera la Musica”, sia per i rinnovi che per i nuovi carnet, fino a giovedì 19 dicembre per informazioni sugli orari e date di apertura della biglietteria 0545 61208.

La novità della nuova stagione è lo speciale abbonamento TI PRESENTO I MIEI (platea, palchi di I ordine, palchi di II e III ordine centrali). Si tratta di una formula di abbonamento dedicato alle famiglie e vale per gli under 20 che, oltre a un abbonamento per se stessi, decidono di acquistarne uno per ogni genitore, che in questo caso usufruisce della tariffa speciale di € 20,00 per adulto. Gli abbonamenti devono appartenere allo stesso turno/giorno, sono nominali e non possono essere ceduti ad altre persone. La promozione è valida anche per l’acquisto di biglietti per i singoli spettacoli esclusivamente da un’ora prima della replica scelta. Giovani (13-20): 55 euro – bambini (3-12): 50 euro – adulto/genitore (Max 2): 20 euro.

Per prenotazioni, rinnovi e informazioni 0545 61208

INFO:

www.accademiabizantina.it

info@accademiabizantina.it

tel. 0545 61208