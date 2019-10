Ecomuseo di Villanova: iscrizioni aperte al corso per cucinare i legumi con la chef Pieri

Sono aperte le iscrizioni per due appuntamenti dedicati ai legumi con la chef Giulia Pieri, in programma domenica 20 e domenica 27 ottobre dalle 15.30 alle 19.30 all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo.

La chef romagnola torna a Villanova con un corso teorico-pratico che permetterà di conoscere vari modi per preparare e cucinare i legumi, renderli più digeribili, saporiti e interessanti. Avvalendosi anche del metodo della fermentazione, grazie alla quale i cibi acquistano sapore e perdono le componenti non digeribili o anti-nutritive, saranno presi in esame tanti tipi di legumi e tanti modi di prepararli: fave, lenticchie, ceci, fagioli, in diverse versioni e strutture, composizioni e consistenze.

Domenica 20 ottobre si affronteranno le preparazioni di natto, uttafel, cecina e insalate di legumi arricchite; domenica 27 sarà la volta di tempeh, dosa, hummus e creme arricchite. Giulia Pieri, specializzata in cucina vegetale integrale e probiotica, organizza e tiene corsi di cucina vegetale e fermentazioni anche in collaborazione con altri professionisti, medici e nutrizionisti.

Quota di partecipazione comprensiva di cena con assaggi e dispensa teorico pratica: una lezione 45 euro; due lezioni 85 euro.

Per informazioni e iscrizioni: 347 7600188, giulia_pieri@yahoo.it