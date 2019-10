Le lotte contro il cambiamento climatico dei Fridays for Future alla Notte Bianca del Mei di Faenza

Non si è ancora smorzata l’eco della settimana di azione per il clima, dopo le grandi marce in tutto il mondo, gli interventi di Greta Thunberg nelle assemblee ONU e i dibattiti social-mediatici di questi giorni e non dovrebbe perdere intensità anche durante le prossime settimane.

Per mantenere accesa l’attenzione su questo tema, a Faenza ci pensano, nella notte Bianca del MEI, i ragazzi di Friday for future Faenza, Vittorio Marletto ed i Moma, che terranno una “musiconferenza” sul climate change, un evento che mescola poesia, musica rock e divulgazione scientifica.

Appuntamento questa sera, sabato 5 ottobre alle 21, nel chiostro della chiesa di San Francesco a Faenza.

Friday for future Faenza si sta pian piano consolidando dopo i primi squilli di tromba del marzo 2019, quando il movimento organizzò una grande manifestazione in Piazza del Popolo. Ha proseguito poi la sua azione, portando a sé un bel gruppo di circa 30 ragazzi e non, di varie fasce di età, dal liceo sino agli “anta” di qualche irriducibile.

Ha sostenuto la dichiarazione di emergenza climatica firmata nel Comune di Faenza, ha organizzato altre manifestazioni anche in difesa dell’Amazzonia, sino a coprire di plastica la Balena della rotonda Via Granarolo, con una azione di sensibilizzazione performativa piuttosto ardita.

Vittorio Marletto è un instancabile divulgatore della crisi climatica, nonché il Direttore dell’Osservatorio Clima di Arpae Emilia Romagna ed un appassionato di musica e di clarinetto.

I Moma sono un gruppo rock di Faenza che sin dal 2015 ha iniziato a mescolare nei propri concerti la narrazione del cambiamento climatico, a pensare concerti alimentati da biciclette o in luoghi inaspettati come l’Osservatorio Astronomico di Monte Romano.

I ragazzi di Friday leggeranno poesie sul cambiamento climatico, i Moma suoneranno il loro repertorio in forma acustica e Vittorio Marletto presenterà la sua narrazione scientifica del Cambiamento Climatico.