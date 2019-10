Mirabilandia Halloween Horror Festival e Extreme Horror Experience: weekends da paura

Tutti i weekend dal 5 ottobre al 3 novembre, inclusi giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre, a Mirabilandia, il Parco divertimenti più grande d’Italia sarà l’inizio di un terrificante incubo. La nuova edizione dell’Halloween Horror Festival, l’evento che negli anni ha terrorizzato oltre mezzo milione di visitatori, torna insieme all’Extreme Horror Experience per far vivere ai visitatori un’esperienza da paura: anzi diventerà un luogo in cui ogni peggior paura prende forma. Feroci creature, zombie famelici, vampiri assetati, streghe ed esseri mostruosi si aggireranno nel Parco in cerca di “anime”, per saziare la loro sete di sangue e vendetta.

Tutto può succedere nei 6 Tunnel Horror (consigliati a partire da 12 anni) allestiti all’interno del Parco e attivi tutti i giorni di apertura. Novità 2019 è Paradise Camp, un accampamento che nasconde i più cruenti e sanguinari assassini e la fuga non assicurerà la salvezza! Ma a Mirabilandia i percorsi del terrore non finiscono qui e alimentano ogni tipo di fobia: Malabolgia, una discesa agli inferi fino al cospetto del sovrano dell’Ade; Llorona, una madre ormai spettro che piange in eterno; Psycho Circus, dove i visitatori sono la principale attrazione per il sadico clown; Acid Rain, una terra di desolazione e personaggi disumani dopo l’ultima pioggia radioattiva; e Legends of Dead Town, in cui la speranza ha cessato di esistere.

Tutti i sabati di ottobre, inclusi giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre, dalle ore 19 l’Halloween Horror Festival apre le porte delle sue 3 Horror Zone (consigliate a partire da 12 anni): Zombieville (area Far West Valley), un sinistro villaggio western abitato da zombie e un malvagio sciamano; Steampunk Revolution (area Katun), un inquietante viaggio nel tempo dove si rischia di divenire la prossima cavia di agghiaccianti esperimenti; Scary Movies (area Divertical), novità 2019, uno spazio popolato da tutti i peggiori protagonisti dei nostri incubi cinematografici: da Freddy Krueger di Nightmare a Chucky, passando per Ghostface .

Per i più coraggiosi (età minima 16 anni) – il 31 ottobre (ore 21-24), l’1 e 2 novembre (ore 20.30-23) – avere paura non basterà per scampare all’Extreme Horror Experience. Container del terrore, percorsi incappucciati e così tanti mostri da cui non si potrà sfuggire. Solo per i maggiori di 18 anni, è possibile anche richiedere un “trattamento speciale” che vi farà assaggiare il freddo tocco della malvagità. Un’esperienza maledetta, sicuramente non adatta a tutti, ma imperdibile per gli amanti del brivido estremo.

Al Parco ravennate non mancheranno poi le attività per i più piccoli. Sempre dal 5 ottobre saranno allestiti due tunnel bimbi: il Ponte dei Ricordi, pieno di profumi, colori e arcobaleni che prendono forma dall’incontro tra il mondo dei vivi e quello dei morti; e il LaBRIVInto Stregato, un viaggio da pelle d’oca dove l’uscita c’è ma non si vede. Riusciranno i piccoli ospiti a trovarla per mettersi in salvo e sfuggire agli abitanti del labirinto?

Per maggiori informazioni: www.mirabilandia.it

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2020

La nuova campagna abbonamenti per il 2020 di Mirabilandia è già partita con un carnet di proposte e novità interessanti. Sono quattro le categorie di abbonamento disponibili: Bronze, Silver, Gold e Vip, a partire da € 49,90 per chi è già abbonato alla stagione in corso e da € 54,90 per i nuovi abbonati.

Il Parco divertimenti più grande d’Italia offre a tutti i suoi visitatori sei aree tematiche, attrazioni da guinness dei primati, live show ed eventi memorabili, oltre a punti ristoro e negozi. Mirabeach, l’adiacente parco acquatico, propone un angolo di Caraibi dove divertirsi tutta l’estate.

Gli abbonamenti Silver, Gold e Vip comprendono un ulteriore, esclusivo vantaggio per la nuova stagione: all’acquisto contestuale di una di queste formule sarà possibile sottoscrivere un “abbonamento bimbo” fino a 10 anni con uno sconto del 50%. La promozione è valida fino al 3 novembre.

I dettagli dei servizi compresi in ciascun abbonamento e degli sconti in negozi e ristoranti del Parco riservati agli abbonati sono consultabili online all’indirizzo http://mirabilandia.it/it/abbonamenti.