Ravenna, conversazione di Ivan Simonini e Piero Casavecchia su Dante tra i mosaici bizantini e quelli contemporanei

Nel quadro della Biennale del Mosaico 2019 e in collaborazione con l’AIMC (Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei) e l’Associazione Culturale Tessere del ‘900, domenica 6 ottobre alle ore 18.00, nel Salone dei Mosaici della Casa del Mutilato di Ravenna in Piazza Kennedy (con ingresso in via IX Febbraio 1), il Professor Ivan Simonini, Presidente del Comitato Scientifico del Salone, tiene una conversazione particolarmente rivolta ai mosaicisti di tutto il mondo presenti a Ravenna per la Biennale del Mosaico con traduzione simultanea in inglese del Dottor Piero Casavecchia, Presidente di Tessere del ‘900, sul tema: Dante nel Salone dei Mosaici Contemporanei e nei Mosaici Bizantini. La conversazione sarà illustrata con proiezioni di immagini dei mosaici bizantini che hanno ispirato i versi di Dante.

Per quanto riguarda il ciclo musivo parietale ravennate più importante dopo i mosaici bizantini, ciclo del 1940, fruibile ai visitatori solo di recente, il pubblico presente potrà ammirarlo in loco.