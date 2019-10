Il programma di iniziative ed eventi della Notte d’Oro 2019 è terminato ieri sera, sabato 5 ottobre, con l’evento clou della notte bianca ravennate quando sul palco allestito in Piazza del Popolo si sono esibiti per l’occasione Noemi e Rocco Hunt, tingendo, dalle 22.30 in poi, la serata di rock e rap urbano.

In tanti, con i palloncini e i cappellini dorati regalati dallo stand de La Cassa di Ravenna, hanno partecipato non solo al concerto, ma anche alle numerose iniziative organizzate per raccontare Ravenna e le sue bellezze, riempiendo le strade, i musei e i locali della città. Lunghissime file davanti ai palazzi di Prefettura e Municipio, che erano visitabili al pubblico dalle 18 alle 22. A Palazzo Rasponi dalle Teste era in corso #arRangiati, maratona fotografica alla ricerca di angoli nascosti e obiettivi segreti della città.

di 53 Galleria fotografica Notte d'Oro 2019









E poi anche la presentazione nel Salone Nobile del trailer del film Il Drago di Romagna, il primo film italiano sul Mah Jong, dove sono intervenuti il regista Gerardo Lamattina, i produttori Giusi Santoro (POPCult) e Chi Hai (Micromedia Communication Italy), e tre protagonisti del cast.

Alla Biblioteca Oriani per Dante Plus continua invece l’esposizione di opere contemporanee dedicate al Sommo Poeta.

Si ricorda inoltre che il 2019 è anche l’anno della Biennale del Mosaico Contemporaneo, che dal 6 ottobre al 24 novembre invaderà Ravenna di mosaici di artisti moderni. La Notte d’Oro 2019 ha aperto questa prestigiosa manifestazione, dove ieri, al MAR – Museo d’Arte di Ravenna, alla Biblioteca Classense, a Palazzo Rasponi dalle Teste si sono susseguiti diversi laboratori, incontri e inaugurazioni che hanno dato il via ufficialmente alla Biennale.