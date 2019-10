Diabete Romagna. Campo famiglie bambini con diabete 2019 a Santa Sofia: record di partecipanti

”Vorrei stare qui per sempre” questa è una delle frasi scritte dai bambini che quest’anno hanno partecipato alla quinta edizione del campo scuola per bambini con diabete organizzato dall’associazione Diabete Romagna a Sportilia, Spinello di Santa Sofia.

Oltre 170 sono stati i partecipanti all’edizione 2019 del campo per famiglie reso possibile dall’impegno dei volontari dell’associazione Diabete Romagna e dalla generosità dei suoi sostenitori.

In due giorni intensi bambini provenienti da Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini hanno avuto modo di confrontarsi, con il supporto degli operatori sanitari, e, con le parole di una mamma, “confortarsi” perché la condizione che le lega, il diabete, non è facile da accettare e da gestire. Il tema di quest’anno è stato “il bambino tecnologico” perché sempre di più la tecnologia appartiene alla vita del bambino con diabete come aiuto, ed è necessario esserne consapevoli perché possa essere gestita in maniera corretta.

A questi bimbi la forza e la tenacia non mancano e così ai loro genitori, pronti a mettersi in gioco e ad imparare sempre qualcosa di nuovo per supportare i loro piccoli nelle sfide che la vita imporrà a loro. “Vi volevo ringraziare per quest’esperienza. Grazie per i consigli dati, abbiamo imparato tanto ed essendo stata la prima volta per noi ce ne siamo andati con molta sicurezza e consapevolezza in più.” Queste le parole di una famiglia il cui figlio ha avuto l’esordio del diabete da poco. Sono numerosi infatti i bambini che partecipavano per la prima volta all’iniziativa perché hanno scoperto da poco che il diabete sarà il loro compagno di vita per sempre.

Il campo è stato organizzato dall’associazione Diabete Romagna in collaborazione con l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna ed è una delle attività che l’associazione Diabete Romagna riesce a realizzare grazie al contributo di sostenitori privati, aziende, fondazioni e ad eventi come Diabetes Marathon, la grande manifestazione di solidarietà che ogni anno ad aprile vede protagonista la Romagna. “Sapere che eventi come Diabetes Marathon hanno come frutto il sorriso delle tante famiglie che partecipano a questo campo, è sempre motivo di speranza e ci dà l’energia per rendere la manifestazione dell’anno dopo ancora più ricca e partecipata.” William Palamara, presidente Diabetes Marathon ASD.

“Quest’anno abbiamo visto in particolare tanti bimbi molto piccoli, segno che il diabete, come diciamo spesso, non guarda in faccia a nessuno. Siamo felici di poter offrire il nostro aiuto a queste famiglie e insieme di segnare un nuovo corso alle vite di questi bimbi. L’entusiasmo e l’energia che si respira a questo campo lascia sempre senza fiato.” Queste le parole di Pierre Cignani, presidente dell’associazione Diabete Romagna.

Sono tante le iniziative che l’associazione Diabete Romagna porta avanti a favore di bambini, adolescenti e adulti con diabete e tutto quello che riesce a realizzare nasce dal sostegno e dalla generosità del territorio, come la recente donazione del retinografo per la diabetologia di Cesena per le complicanze alla vista del diabete. Tra i prossimi appuntamenti la “Camminata Insieme” organizzata per domenica 27 ottobre a Cesena dalla Confcommercio di Cesena e la Giornata Mondiale del diabete che vede nel mese di novembre oltre 50 postazioni di sensibilizzazione e di distribuzione di un prodotto solidale da parte delle centinaia di volontari. Per conoscere le prossime attività: info@diabeteromagna.it