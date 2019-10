Ravenna. A 70 anni si laurea con 110 e Lode alla Triennale di Giurisprudenza

Con il punteggio di 110 e lode si è laureato, questo pomeriggio nell’aula magna di Giurisprudenza, Enrico Capoccia, per diversi anni direttore della banca COMIT, sede di Ravenna, che a 70 anni ha discusso con il relatore prof. Thomas Tassani la tesi di laurea in diritto tributario dal titolo “La fiscalità del TRUST nell’ordinamento italiano e in quello sanmarinese”.

Particolarmente emozionato il dott. Capoccia (già laureato in passato in Economia Aziendale) ha ricevuto poi i complimenti dei docenti e di tanti amici tra i quali Giannantonio Mingozzi, presidente TCR, che fin dai primi passi ha seguito l’insediamento di Giurisprudenza a Ravenna.

Il corso di laurea ravennate in Giurista d’impresa e delle amministrazioni pubbliche coordinato dal prof. Filippo Briguglio “sta ottenendo ottimi risultati – sottolinea Mingozzi – in collegamento con le imprese del porto e con la formazione di quadri e dirigenti in più settori della economia ravennate e mi fa piacere che venga seguito anche da chi vuole perfezionare ulteriormente la propria cultura universitaria come ha fatto Enrico Capoccia; ricordo che questa triennale e la stessa magistrale promuovono ogni anno seminari, master e summer scholl molto qualificati ad esempio in diritto penale, diritto della navigazione, ambiente e sicurezza su lavoro, nello stesso insegnamento di Informatica giuridica diretto dalla prof.ssa Monica Palmirani molto attivo fin dal 2001”.