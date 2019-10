Si riunisce il Consiglio comunale: l’ordine del giorno dei lavori

Domani, martedì 8 ottobre, alle 16, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune (http://bit.ly/diretta-streaming-consiglio) e sulla pagina facebook Comune di Ravenna.

A inizio seduta la trattazione dei seguenti question time: “La grave situazione, all’apertura dell’anno scolastico 2019-2020, dei docenti di sostegno nelle scuole ravennati” di Daniele Perini, capogruppo Ama Ravenna; “Preziosa antichità restaurata in via Cavour sacrificata da un palo con cartelli” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna; “Scongiurare il blocco definitivo delle autorizzazioni per l’estrazione degli idrocarburi in Italia” di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna.

Seguirà l’interrogazione “Quale futuro per l’ex macello?” rivolta all’assessore allo Sviluppo economico Massimo Cameliani dal capogruppo di Ama Ravenna Daniele Perini.

Per quanto riguarda le proposte di deliberazione sono tutte trattate dall’assessore al Patrimonio Massimo Cameliani e riguardano: “Manifestazione di volontà alla vendita di porzioni di terreno dell’ex alveo scolo consorziale denominato Cornara Glorie situate in località Glorie”; “Accorpamento al demanio stradale di un tratto di vicolo Ramona a San Pietro in Trento”; “Accorpamento al demanio stradale di via Don Francesco Fuschini (prima di via Stradone) a Porto Fuori”; “Accorpamento al demanio stradale di un tratto di via C. Lolli (all’altezza del numero 43) a Ravenna”; “Accorpamento al demanio stradale di un tratto di via Poletti a Ravenna”; “Accorpamento al demanio stradale di un tratto di via delle Vacche e di via Barbè a Mezzano e inoltre di un tratto di via Argnani a Ravenna”; “Accorpamento al demanio stradale di un tratto di via Savarna a Savarna (RA)”; “Alienazione mediante trattativa privata diretta di porzione di terreno ubicata in località Borgo Montone lungo via Fiume Montone Abbandonato”.

Sarà quindi discussa e votata la mozione: “Popolazione studentesca e smaltimento delle plastiche” rivolta all’assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini e presentata da Maria Cristina Gottarelli e Fabio Sbaraglia, consigliera e capogruppo Pd, Mariella Mantovani, capogruppo Art. 1 Mdp, Daniele Perini, capogruppo Ama Ravenna, Chiara Francesconi, capogruppo Pri e Michele Distaso, capogruppo Sinistra per Ravenna.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il sindaco Michele de Pascale risponderà a quelli presentati da Daniele Perini, capogruppo “Ama Ravenna” su “Emergenza carenza professionisti” e “Azioni concrete per far fronte all’emergenza sanitaria”.

L’assessore Massimo Cameliani tratterà quello presentato da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna, sulla “Opportunità della compilazione del modello allegato per la presentazione all’agenzia delle Entrate propedeutico all’annotazione nelle concessioni demaniali degli operatori balneari della proroga della validità fino al 31 dicembre 2033”.

L’assessore alla Mobilità Roberto Fagnani relazionerà sull’ordine del giorno avente ad oggetto “Per il miglioramento delle condizioni di accesso e fruibilità della stazione ferroviaria di Ravenna” presentato da Marco Frati, consigliere Pd.

Infine l’assessore allo Sviluppo economico Massimo Cameliani risponderà all’ordine del giorno “Applicare ai lavoratori delle cooperative sociali attive nei servizi ambientali il contratto Fise cui hanno diritto” presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna, Alberto Ancarani, capogruppo Forza Italia, Samantha Gardin, capogruppo Lega nord.

—