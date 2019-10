“GiovinBacco in Piazza” a Ravenna dal 25 al 27 ottobre: tutto il programma della XVII edizione

A Ravenna è tempo di “GiovinBacco in Piazza”. Oggi la presentazione dell’edizione 2019 della manifestazione in Municipio a Ravenna con l’Assessora Federica Del Conte in rappresentanza del Comune di Ravenna (in sostituzione dell’assessore al Commercio e attività produttive Massimo Cameliani, assente per sopraggiunti impegni), il presidente dell’agenzia Tuttifrutti Nevio Ronconi, Maria Angela Ceccarelli e Mauro Zanarini della Condotta Slow Food di Ravenna, Roberto Garavini del Lions Club Ravenna Bisanzio, Franco Masotti di Ravenna Festival. Sono intervenuti anche Giovanni Greco del SERT e Maurizio Gasperoni di CNA.

“GiovinBacco. Sangiovese in Festa”, la più grande manifestazione enologica dedicata al Romagna Sangiovese e agli altri vini romagnoli, giunge alla XVII edizione e si appresta a conquistare ancora una volta il cuore di Ravenna, dopo il grande successo delle ultime edizioni. Il 25, 26 e 27 ottobre il centro della città per tre giorni diventa teatro del buon vino e del buon cibo di Romagna. L’evento è realizzato con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Ravenna, nonché con la collaborazione di numerosissimi soggetti pubblici e privati, tra cui APT Emilia-Romagna. E come ogni anno si arricchisce di nuovi luoghi e proposte per il pubblico, fra cui spicca lo spazio “Pane, Olio e Companatico” in piazza Garibaldi, con produttori locali e nazionali di pane e di olio, a cui si aggiungono pasta fresca, pizze, focacce e birra.

LE 4 PIAZZE DI GIOVINBACCO 2019

Piazza Del Popolo – La piazza dei vini di Romagna

GiovinBacco propone i vini di Romagna in degustazione in piazza del Popolo. Il pubblico potrà assaggiare i vini romagnoli di 50 cantine: Sangiovese, Albana e tanti altri vini locali a scelta dei diversi produttori. Inoltre, MTV Emilia-Romagna Movimento del Turismo del Vino, Le Donne del Vino e La Strada di Romagna saranno presenti con spazi autonomi e con una buona selezione di vini emiliani e romagnoli. Complessivamente saranno oltre 250 le etichette in degustazione.

Piazza del Popolo ospiterà poi il banco di vendita del vino per beneficenza gestito grazie al service del Lions Club Ravenna Bisanzio. Qui sarà allestita infine la postazione del Sert per informare e per l’alcoltest, per illustrare al pubblico i pericoli legati all’abuso di alcol, in particolare se associato alla guida. Uno stand di Coop Alleanza 3.0 propone al pubblico prodotti di qualità in degustazione, da accompagnare ai vini.

Piazza Garibaldi – La piazza del Pane, olio e companatico

In piazza Garibaldi saranno presenti produttori italiani di pane e di olio fra cui i migliori oli di Romagna da Brisighella a Rimini. Lo spazio sarà teatro anche di incontri, degustazioni e laboratori. Accanto al pane e all’olio ci saranno pizze, panini e focacce del Molino Spadoni che proporrà anche la propria birra artigianale. In più la piazza ospiterà due chioschi di pasta fresca degli artigiani di CNA.

Piazza Unità d’Italia – La piazza della piadina e della birra

Nell’ex piazzetta delle carceri e delle poste a fianco di piazza del Popolo saranno allestiti quattro chioschi di piadina gestiti dagli artigiani di CNA Ravenna, con accanto la birra artigianale DELiRA.

Piazza Kennedy – La piazza dei vini italiani, della birra, del cibo di strada e di Slow Food

In piazza Kennedy troveranno posto altri importanti vini per il pubblico: grandi e ottimi vini italiani premiati con la chiocciolina di Slow Food dalla Guida Slow Wine, ovvero tante etichette italiane di alta e media gamma segnalate per la qualità o per il miglior rapporto qualità/prezzo.

Qui anche le birre artigianali: Birra Bizantina, Birra Salinae e Birra del Mercato Coperto di Ravenna.

Piazza Kennedy ospita anche gli stand di Slow Food e dell’Associazione Il Lavoro dei Contadini con prodotti, incontri, laboratori e degustazioni. L’Associazione Il Lavoro dei Contadini propone prodotti agricoli, artigianato artistico e piatti cucinati al momento. Slow Food propone libri, informazioni e incontri sul movimento e sul cibo oltre ai famosi Presìdi Slow Food.

Una parte della grande piazza è dedicata al cibo di strada proposto da ristoranti romagnoli e dall’Alleanza Slow Food dei Cuochi con la presenza di: Osteria del Gran Fritto, Osteria La Campanara, Osteria I Passatelli 1962 del Mariani, Ristorante Casa Spadoni, Ristorante Amarissimo, Cucina del Condominio, Akâmi Casa & Bottega, Le Naturelle. A cui si aggiungono altri spazi e prodotti molto sfiziosi.

GLI ALTRI LUOGHI

Salone dei Mosaici – Nel salone dei Mosaici – che si affaccia su piazza Kennedy con ingresso da via IX febbraio – si terrà sabato 26 ottobre alle 11 un convegno su Vino e Territorio: il turismo delle esperienze e delle emozioni. Con Andrea Corsini Assessore al Turismo e Commercio Regione Emilia-Romagna, Antonella Perdisa presidente Movimento Turismo del Vino Emilia-Romagna, James Hobson di Proeven van Italië (Degustando l’Italia) brand che promuove l’Italia nel Nord Europa. Modera Mauro Zanarini Slow Food Ravenna.

Sala Spadolini della biblioteca Oriani – Nella sala conferenze della storica biblioteca si terranno 5 laboratori legati al vino. Due nella giornata di venerdì 25 ottobre: uno dedicato a San Valentino: i vini di Luca D’Attoma; l’altro dedicato a Le Donne del Vino dell’Emilia-Romagna: “Come ci siamo ritrovate in questo mondo”. Due nella giornata di sabato 26 ottobre: il primo su Bollicine Romagnole biologiche, biodinamiche e naturali da vitigni autoctoni; il secondo sul tema L’abito fa il vino? Focus sul vino sfuso di qualità. Infine domenica 27 ottobre è in programma l’incontro con i vini finalisti di Albana Déi.

Circolo ravennate e dei forestieri – Allo storico Circolo Ravennate nella mattinata di venerdì 25 ottobre si terrà un convegno anteprima di GiovinBacco sul tema: L’artigianato alimentare a GiovinBacco. Traiettorie di sviluppo e scenari futuri per il settore. Partecipano il Direttore della CNA Provinciale di Ravenna Massimo Mazzavillani e l’assessore alle attività produttive del Comune di Ravenna Massimo Cameliani.

IL MERCATO DI MADRA, I PREMI, LE BANDE

Il mercato di Madra e Giovinbacco – Anche quest’anno sabato 26 e domenica 27 ottobre GiovinBacco è affiancato da MADRA, il Mercato Agricolo Domenicale di Ravenna, che per l’occasione si tiene per due giorni. Il mercato agricolo di MADRA e dei produttori agricoli e artigiani di GiovinBacco si svolge sotto i portici delle vie Mario Gordini e Corrado Ricci.

I Premi Giovinbacco: Sangiovese riserva e Albana – Nella giornata di venerdì 25 ottobre in mattinata si riunisce la Giuria tecnica che stabilisce i vincitori 2019 del Premio Romagna Albana e del Premio Romagna Sangiovese Riserva di GiovinBacco.

Ravenna Festival e le Bande musicali – Grazie alla collaborazione con Ravenna Festival e con la sua Trilogia d’Autunno con le opere Norma, Aida, Carmen, durante le giornate di GiovinBacco le bande musicali di Ravenna, Russi e Santa Sofia porteranno musica, festa e allegria per le vie e le piazze del centro.

FORMULA E PREZZI DEI CARNET DEGUSTAZIONE VINO

La formula – A GiovinBacco in Piazza 2019 l’ingresso è libero. Per gli assaggi di vino sono a disposizione carnet di tagliandi per le degustazioni, che si acquistano in Piazza del Popolo e in Piazza Kennedy. I carnet sono da 4, 6 e 10 degustazioni. Il costo dei carnet è popolare, va da un minimo di 8 a un massimo di 15 euro con il calice, e da un minimo di 7 a un massimo di 14 euro senza calice.

Ai soci Slow Food, AIS, AIES, Onav, Romagna Visit Card, Coop Alleanza 3.0 è riservato 1 tagliando degustazione gratuito aggiuntivo per ogni acquisto di un carnet da 4 consumazioni; 2 tagliandi gratuiti aggiuntivi per ogni acquisto di carnet da 6 e 10 consumazioni.

Da quest’anno è possibile acquistare i carnet degustazione vino anche in prevendita allo IAT di piazza San Francesco a Ravenna oppure online sul sito www.ravennaexperience.it

A GiovinBacco è vietata la degustazione del vino per i minori di 18 anni.

I biglietti per l’assaggio del cibo di strada si acquistano presso i singoli stand o i chioschi e gli acquisti alle bancarelle del mercato agricolo e artigianale si fanno direttamente al banco vendita. A GiovinBacco è possibile pagare i carnet con bancomat o carta di credito.

GiovinBacco continua anche dopo la chiusura – I possessori dei carnet degustazioni dei vini potranno consumarli non solo a GiovinBacco in piazza del Popolo e in piazza Kennedy, ma anche dopo la chiusura degli stand di venerdì 25 (ore 23), sabato 26 (ore 23) e domenica 27 ottobre (ore 22) presso quattro locali convenzionati con GiovinBacco: Baldovino Enoteca, Casa Spadoni, Costa Café e Fricandò.

Ogni degustazione prevede la mescita di 30 ml di vino.

LA CENA FINALE

Lunedì 28 ottobre alle 20,30 al Grand Hotel Mattei di Ravenna è in programma la cena conclusiva a cura di Slow Food con la cucina dello Chef Alfonso Caputo della Taverna del Capitano di Marina del Cantone a Massalubrense (Na), una stella Michelin. Presente in sala la sommelier AIS Mariella Caputo da anni nella giuria GiovinBacco per decretare i migliori Romagna Albana e Romagna Sangiovese. Quest’anno Alfonso e Mariella Caputo proporranno a GiovinBacco una cena davvero speciale con la cucina del loro ristorante con i prodotti del loro territorio, in abbinamento coi vini romagnoli. Nell’occasione sarà consegnato il premio “E’ bdòcc d’òr” (il pidocchio o cozza d’oro).

ALTRE INIZIATIVE E COLLABORAZIONI

Il Piatto GiovinBacco – GiovinBacco, in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti e con i ristoranti del territorio, propone anche quest’anno “Il Piatto GiovinBacco“, iniziativa volta a promuovere il Romagna Sangiovese di qualità sulle tavole e in cucina. Sono 47 i ristoranti aderenti che fino al 27 ottobre presentano ai loro clienti piatti a base di Sangiovese o abbinamenti di pietanze con bottiglie di Sangiovese.

GiovinBacco ambasciatore del Romagna Sangiovese in Italia – GiovinBacco porta il nostro vino di eccellenza in decine di ristoranti e osterie della Guida Slow Food delle varie regioni. Prosegue poi la collaborazione di GiovinBacco con wine bar, forni e pasticcerie, gelaterie ed enoteche sempre all’insegna del Sangiovese.

Turismo e carnet Cultura – A chi visita Ravenna durante il GiovinBacco è riservato il pacchetto turistico che ha lo stesso nome della manifestazione, proposto da Ravenna Incoming. Inoltre, per chi vuole associare i piaceri del vino e della tavola al piacere della cultura è stato studiato per il terzo anno il Carnet Cultura che prevede per chi acquista le degustazioni di vino a GiovinBacco sconti o agevolazioni agli spettacoli della Stagione d’Opera e Danza 2020 del Teatro Alighieri, al MAR per le 3 mostre di Ravenna Mosaico, a Classis Ravenna e alla mostra Tessere di Mare di RavennAntica, e alle proiezioni del Ravenna Nightmare Film Fest.

BUS NAVETTA GRATIS

Anche quest’anno la manifestazione potrà essere raggiunta con comodità durante la tre giorni grazie all’istituzione del servizio gratuito di bus navetta messi a disposizione dall’Amministrazione comunale.

Questi gli orari di GiovinBacco 2019: venerdì 25 ottobre dalle 17 alle 23; sabato 26 ottobre dalle 10 (il vino dalle 11) alle 23; domenica 27 ottobre dalle 10 (il vino dalle 11) alle 22.

Info 339.4703606 / 0544.509611 / www.giovinbacco.it / facebook.com/giovinbacco

LE DICHIARAZIONI

Massimo Cameliani Assessore al Commercio e attività produttive del Comune di Ravenna: “Siamo lieti di dare il nostro sostegno a una manifestazione importante come GiovinBacco che per tre giorni anima il centro della città e richiama a Ravenna tanti visitatori e molte eccellenze della nostra produzione enogastronomica. La presenza di GiovinBacco nel cuore di Ravenna costituisce un potente fattore di attrazione di cittadini e turisti nel nostro centro storico, tale da renderlo sempre più bello e accogliente. La manifestazione è importante anche perché sa fare rete, sa valorizzare i produttori, gli agricoltori e gli artigiani del territorio e sa integrarsi con la rete commerciale del centro, che a sua volta ne trae importanti benefici. Un modo virtuoso di fare sistema per Ravenna e per la Romagna”.

Nevio Ronconi Presidente Tuttifrutti: “Il segreto del successo di GiovinBacco risiede nel fatto che coinvolge tutte le attività economiche della città e del territorio: sono oltre 200 le aziende che collaborano a vario titolo con la manifestazione. Di grande importanza poi le collaborazioni con il SERT, Ravenna Festival, il Lions Club Ravenna Bisanzio, CNA, Ravenna Incoming, Coop Alleanza 3.0, il Movimento Turismo del Vino, Le Donne del Vino, La Strada della Romagna. Pieno è il coinvolgimento della città per una manifestazione che si caratterizza da sempre per la qualità, la sincerità e la genuinità.”

Maria Angela Ceccarelli Condotta Slow Food di Ravenna: “Lo scopo di Slow Food è di dare il giusto valore al cibo, di portare rispetto all’ambiente e di dare anche il giusto riconoscimento ai produttori. Rivolgo un ringraziamento speciale al SERT che ci aiuta con la sua presenza e le sue parole ad acquisire conoscenza per un uso consapevole del vino. Quella consapevolezza del prodotto che deve partire dalla vigna e deve arrivare fino al consumatore.”

Mauro Zanarini Responsabile Eventi di Slow Food Ravenna: “Quest’anno a GiovinBacco faremo alcuni focus importanti, il primo sul vino sfuso che è molto diffuso ma che spesso è di pessima qualità. Invece bisogna puntare sulla qualità anche nel vino sfuso che si serve nei ristoranti e nelle osterie. Lo stesso discorso della qualità riguarda il pane e l’olio. Vogliamo riscoprire la qualità del pane con grani antichi e grani biologici. È assurdo poi spendere 3 euro al litro per l’olio che usiamo in cucina e poi spendere 6/7 volte tanto per l’olio che mettiamo nella macchina. È più importante nostro figlio o la nostra macchina? Proprio per questo, quest’anno abbiamo deciso di dare il premio di GiovinBacco, il pidocchio d’oro, a uno storico produttore di olio romagnolo come Franco Spada di Brisighella.”

Franco Masotti Direttore Artistico di Ravenna Festival: “È sempre un piacere collaborare con GiovinBacco. Si parla di pane, olio e companatico e noi con la musica potremmo essere un ottimo companatico oppure il circo del famoso adagio latino panem et circenses. La presenza delle bande come organismo musicale dal sapore antico a GiovinBacco assomiglia al pane ottenuto con i grani antichi. La banda è importante anche per promuovere la musica dal vivo: anche questa è qualità mentre troppo spesso viene diffusa nei locali musica liquida, senza spessore e senza qualità, che a volte diventa semplice rumore di fondo.”

Roberto Garavini Segretario Lions Club Ravenna Bisanzio: “Collaboriamo da molti anni con GiovinBacco, con il service della vendita del vino per beneficenza. Per noi sono due giorni e mezzo diversi dal solito e piuttosto divertenti. Con uno scopo importante, a favore di progetti sociali del territorio. Dunque siamo grati agli organizzatori di questa opportunità e alle cantine che offrono il vino venduto a scopo benefico.”

Giovanni Greco Responsabile del SERT: “Il SERT di Ravenna da sempre si caratterizza per il suo impegno sul territorio nei luoghi in cui c’è aggregazione, ci si diverte, si sperimenta. Lavoriamo sugli stili di vita per aiutare ad acquisire consapevolezza su cosa e come si beve e si consuma. La tendenza è a bere in età troppo giovane, lontano dai pasti e male. Bisogna allora recuperare il senso della misura, della moderazione, dell’attenzione e per la qualità. Siamo a GiovinBacco perché è fondamentale la consapevolezza di tutte queste cose e del rischio che si può correre bevendo e guidando, perché sappiamo quanto tempo ci vuole a smaltire un bicchiere di vino. Vogliamo fornire queste informazioni a tutto il pubblico che riusciamo a raggiungere. Anche perché consumo e salute non debbono per forza essere in contraddizione.”

Maurizio Gasperoni di CNA: “La presenza degli artigiani – della piadina, della pasta fresca, della birra – a GiovinBacco è un fatto tanto più significativo in quanto rispetto ad altri settori in difficoltà, il settore alimentare invece è in crescita fra gli artigiani. E GiovinBacco rappresenta una bella vetrina di alcune nostre eccellenze.”

Federica Del Conte Assessore comunale all’Urbanistica: “Attendiamo con piacere e con grande interesse questa edizione di GiovinBacco che rappresenta un momento assai significativo per la vita della città di Ravenna. Nelle tre giornate di svolgimento, GiovinBacco rende viva Ravenna, attira tanti turisti e rappresenta quella opportunità di turismo esperienziale che è diventata sempre più importante. Così come importante è la rete di produttori agricoli, di artigiani e commercianti che GiovinBacco ha saputo mettere in piedi a Ravenna e in Romagna, una rete che ne garantisce il successo. Per cui siamo lieti di sostenere ancora una volta questa manifestazione.”