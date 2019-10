Al nido con la Regione: giù la retta di frequenza per le famiglie con ISEE fino a 26mila euro

La Giunta Comunale con deliberazione n. 129 del 03/10/2019, in adesione alla misura sperimentale “Al nido con la Regione”, ha deciso di utilizzare il contributo destinato al Comune di Russi, circa 76mila euro, acquisendo preliminarmente le adesioni delle tre scuole dell’infanzia private paritarie presenti nel territorio le quali a loro volta abbatteranno le rette in conformità a quelle del Nido Comunale, e approvando le nuove tariffe per il Nido Comunale “A.P. Babini” per il periodo di funzionamento: settembre 2019-luglio 2020.

Per informazioni:

Ufficio Servizi alla Persona

Via Cavour 21 – Russi

Tel. 0544 587643

Email. istruzione@comune.russi.ra.it