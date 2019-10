Alla Biblioteca Comunale di Russi due laboratori su habitat ed ecologia

Il primo lunedì di ottobre di ogni anno ricorre la giornata mondiale dell’habitat e dell’ecologia. Per questa occasione la Biblioteca Comunale di via Godo Vecchia 10, ha organizzato due laboratori per sensibilizzare, ma anche per far giocare, i bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni su argomenti che riguardano l’habitat. Per l’occasione, infatti, sarà allestito uno scaffale di libri a tema.

I laboratori sono a numero limitato e la prenotazione è obbligatoria. La partecipazione è gratuita.

PROGRAMMA

Giovedì 10 ottobre ore 16.45

“Come il filo verde”

laboratorio per piccoli risparmiatori di energia

Per informazioni e iscrizioni:

Biblioteca comunale di Russi

Via Godo Vecchia, 10

Tel. 0544 587640

Email. ravru@sbn.provincia.ra.it

Facebook. Biblioteca Comunale di Russi.