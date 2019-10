Oriano Casadio: “Il Centro storico di Cotignola va assolutamente ripensato”

Nell’ultimo Consiglio Comunale di Cotignola all’ordine del giorno erano in discussione le “Linee Programmatiche 2019 – 2024″ a cura del Sindaco Luca Piovaccari e della Giunta Comunale.

Nel documento ci sono idee che sulla carta sono interessanti e condivisibili da considerare con attenzione.

Il gruppo Consigliare “Centro Destra per Cotignola”, gruppo di opposizione a questa Amministrazione, avendo un ruolo di controllo e propositivo verso il Sindaco e verso la Giunta, nella serata ha espresso alcune osservazioni al documento ed alcune proposte tra le quali quelle sull’arredo urbano nel Centro Storico.

Il Centro Storico di Cotignola va assolutamente ripensato, riqualificato dando al Centro una nuova veste ed un profondo restyling, va rivissuto sempre di più come punto di ritrovo e come tale lo si deve pensare.

Rivitalizzando gli spazi urbani, recuperando aree dismesse, il tutto nell’ottica del rispetto dell’ambiente. Spazi dove testare nuove forme e modalità di partecipazione

Un restyling profondo lo riteniamo fortemente necessario e lo vedremmo tra le primissime iniziative da portare avanti, questo poi porterebbe aria di novità in città e ci sarebbe seriamente una nuova energia ad investire da parte di commercianti e privati che ora latitano in quanto le difficoltà del commercio sono enormi.

Tutto ciò innescherebbe un ciclo positivo sul Centro Storico e dei suoi accessi facendo in modo che un maggior numero di cittadini confluiscano in modo abitudinario nel centro città.

Si potrebbe anche incentivare una sorta di mercato di prodotti agricoli a km zero da produttori a consumatori che consentono anche un ruolo all’Amministrazione promovendo sul territorio prodotti tipici della zona, instaurando un rapporto tra cittadini e consumatori; si consideri anche che il nostro territorio è pieno di produttori agricoli locali costretti ora a migrare in altre città per vendere i loro prodotti.

Oriano Casadio

Capogruppo Centro Destra per Cotignola