A Ravenna inaugurato il convegno “La Voce Artistica”: il programma di venerdì 11 ottobre

Sono oltre 600 i convegnisti, provenienti da ogni parte del mondo, che da questa mattina e fino a domenica 13 sono ospiti del convegno internazionale di foniatria e logopedia “La Voce Artistica”, in programma al Teatro Alighieri di Ravenna: che ha come curatore scientifico Franco Fussi, come responsabile artistico Albert Hera ed è organizzato da Ravenna Incoming.

L’iniziativa si è aperta questa mattina 10 ottobre alle 9, con il discorso inaugurale di Franco Fussi: alla presenza – fra gli altri – dell’assessore alla Cultura del Comune di Ravenna, Elsa Signorino; del direttore artistico di Ravenna Festival, Angelo Nicastro, e di Mirella Falconi, vicepresidente della Fondazione Flaminia.

Domani, venerdi 11, nella seconda giornata di lavori, in mattinata, dopo una lezione su etica e responsabilità dell’azione formativa didattica, si parlerà dei rapporti tra timbro e spiritualità, dal canto armonico al canto bizantino.fra i chairman, anche il celebre cantante e musicista Gegé Telesforo: che sarà poi protagonista, nel pomeriggio di sabato 12, di un workshop sul vocal jazz concept.

Nel pomeriggio di domani si parlerà di pop e jazz: e la celebre vocal coach statunitense Lisa Popeil terrà un workshop pratico sulla didattica dei vari stili moderni. Il jazz sarà declinato anche nei suoi rapporti col mondo della scuola e nelle connessioni col rap. Si parlerà infine di medicina alternativa per la voce.