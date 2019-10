All’ospedale di Ravenna un master sull’intestino tenue

All’Ospedale “Santa Maria delle Croci” si svolgerà venerdì 11 e sabato 12 ottobre, un corso con partecipanti provenienti da tutta Italia, sull’intestino tenue, organizzato dalla Gastroenterologia di Ravenna.

Questo tratto di intestino, compreso tra stomaco e colon, è la cosiddetta parte intermedia dell’intestino che, fino ad alcuni anni fa, era possibile studiare solo con esami radiologici. Per motivi ancora non del tutto noti, esso è sede meno frequente di malattie rispetto allo stomaco e al colon, e, da letteratura scientifica, questo è un elemento sfavorente rispetto alla diagnosi precoce. Tra le malattie più frequenti del tenue vi sono la celiachia, le emorragie e alcune rare forme tumorali.

L’iniziativa di formazione organizzata dalla Gastroenterologia dell’Ospedale di Ravenna consiste in un corso teorico-pratico per 25 discenti provenienti da tutta Italia dal titolo “Small Bowel Training Programme”. Il corso tratterà i più moderni aspetti tecnici dell’endoscopia e dell’ecografia dell’intestino tenue ed i relativi risvolti clinici. Tale incontro, che vede la presenza dei massimi esperti italiani del settore, rappresenta un’occasione di confronto ed una possibilità formativa per giovani gastroenterologi.

L’Unità Operativa si conferma all’avanguardia per lo studio di tali patologie, grazie alla consolidata esperienza maturata negli anni e alla presenza di strumenti diagnostici di ultima generazione dedicati (video capsule, enteroscopi, sonde ecografiche).