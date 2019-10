Lugo. Quattro seminari al Carmine su disabilità e attività socio assistenziali

La Sala del Carmine di Lugo (corso Garibaldi 16) ospita quattro seminari dedicati allo sviluppo e all’integrazione di attività socio assistenziali. Gli incontri, dal titolo “La disabilità come forma dell’esperienza umana” si svolgeranno tra il 19 ottobre e il 16 novembre.

Il primo appuntamento è sabato 19 ottobre dalle 9. Dopo il saluto delle autorità, si parlerà di “Conoscere il nostro territorio: i bisogni emersi e sommersi e le risposte della comunità” con Padre Claudio Ciccillo, responsabile Ceis e rettore dell’Eremo di Cerbaiolo.

Secondo incontro sabato 26 ottobre alle 10. Il bioeticista Gabriele Semprebon parlerà di “Il mondo della disabilità: il vissuto, le forme della prossimità e le prospettive pastorali”. Sabato 9 novembre spazio dalle 10 all’incontro “Le dinamiche di gruppo: lavorare insieme per servire meglio” con la pedagogista Giovanna Zama. Infine, sabato 16 novembre chiude il ciclo di seminari l’oncologo Luigi Montanari con l’incontro “I confini della vita umana e della Medicina: l’assistenza e la comunicazione con il paziente e i famigliari”.

È possibile iscriversi ai seminari entro sabato 12 ottobre presso l’Ufficio diocesano di Pastorale della Salute, telefonicamente al numero 0542 25000 martedì e giovedì dalle 10 alle 12, o via mail all’indirizzo pastoralesaluteimola@gmail.com. L’iscrizione ai seminari ha un costo di 50 euro per gli operatori sanitari e 25 euro per i volontari uditori.

I seminari sono organizzati dalla Consulta di Pastorale della Salute della Diocesi di Imola, con la collaborazione di Casa della Carità di Lugo, Centro servizi per il volontariato della provincia di Ravenna e Consulta del Volontariato della Bassa Romagna, con il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Lugo.