Ritornano le serate di degustazione ChefToChef a Russi

Con l’autunno tornano le serate di degustazione organizzate da CheftoChef Emiliaromagnacuochi. Venerdì 11 ottobre alle ore 20.00 presso il Centro Sociale Culturale Porta Nova, in via Aldo Moro 1 a Russi, Giulia Pieri, chef romagnola specializzata in cucina vegetale integrale, parlerà di probiotici, prebiotici e dei batteri benefici per la gestione della salute dell’intestino, offrendo la possibilità ai partecipanti di poter assaggiare cibo sano e naturale, facile da preparare in casa.

Per questa iniziativa, solo per 10 persone, si apriranno le porte della cucina dalle ore 14.00 per un corso di cucina (costo € 20,00) alle direttive della stessa Giulia per preparare gli assaggi che verranno poi degustati e collaborare al servizio durante la serata.

Il menù della serata (€ 20,00):

Bruschetta di segale con patè ai capperi di Pantelleria;

Orecchiette saltate con cavolo Couve Manteiga e miso alla nocciola;

Quenelle di ceci e riso;

Crema di kefir ai talli di aglio;

Peperoni ripieni di quinoa al pesto pantesco;

Rapa rossa fermentata;

Budino ai semi di chia al latte di mandorle, mousse al mango siciliano e granola.

Prenotazione obbligatoria via mail (emontesi@racine.ra.it) o telefono (349 2399025). Prossimo appuntamento venerdì 15 novembre per un intero pomeriggio (dalle ore 15 alle 19.30) dedicato alla fermentazione delle verdure (costo del corso € 35,00).

Per informazioni: ChefToChef Russi Emma Montesi Email. emontesi@racine.ra.it Tel. 349 2399025.