Torna a Villanova di Bagnacavallo la Festa d’Ottobre con musica, spettacoli e gastronomia

È in programma da venerdì 11 a lunedì 14 ottobre a Villanova di Bagnacavallo una nuova edizione della Festa d’Ottobre, organizzata dall’omonimo comitato con il patrocinio del Comune, con musica, spettacoli, animazioni, giochi e gastronomia. La prima serata prevede, alle 21, il piano bar di Stefano Bandoli e Martina Ricci.

Sabato 12, a partire dalle 14 e per tutto il giorno, i ragazzi dell’associazione ludica La Compagnia del Dado faranno provare ai presenti nuovi e divertenti giochi da tavolo e di società. Dalle 15.30, il MotoClub Villanova sul Lamone proporrà un’esposizione di auto tuning e car audio, mentre dalle 16 il gruppo VillaNordic accompagnerà gli ospiti in un percorso immerso nelle campagne villanovesi. Alle 21 la serata si concluderà con il teatro-cabaret di varia romagnolità con Gianni e Paolo Parmiani in Bene, bravi…bis!.

Domenica 13 si comincerà già al mattino con due iniziative organizzate dal MotoClub Villanova sul Lamone: presso il Bbzo Café in via Glorie 15, dalle 9 ci sarà un ritrovo di auto d’epoca, motori e scooter, cui seguirà la “Moto Porchettata”. Per i più piccoli funzionerà un laboratorio di ceramica. Dalle 14.30 si potrà partecipare alla pesca parrocchiale e dalle 15.30 assistere allo spettacolo di burattini Cappuccetto Rosso in Vespa con le ragazze del Muka Loca, seguito da una merenda con bomboloni e pizza fritta. La serata proporrà alle 21 la musica di Patrizia Ceccarelli e della sua orchestra e alle 22 il conferimento del Premio Villanova, che a ogni edizione viene assegnato a una persona o un ente villanovese che si siano distinti per la loro attività.

Lunedì 14 ottobre la festa si concluderà alle 21 con il piano bar di Renato Ricci. Tutte le sere sarà attivo uno stand gastronomico con varie specialità: bél e còt con purè (soltanto venerdì 11), arrosticini (venerdì 11 e domenica 13), costata di maiale (sabato 12), gnocco fritto (lunedì 14) e gli immancabili cappelletti al ragù e grigliata mista di carne. Le iniziative della Festa d’Ottobre si terranno all’interno di un tendone riscaldato antistante la piazza Matteucci, nella quale funzionerà anche un grande Luna Park.

Informazioni: cell. 346 6129185.