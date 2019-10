Alle Cappuccine di Bagnacavallo una serata di proiezioni con l’associazione Amici di Neresheim

Venerdì 11 ottobre alle 20.30, nell’ambito del progetto europeo All together for Europe, la Sala didattica del centro culturale Le Cappuccine di Bagnacavallo ospiterà una serata di proiezione di video e foto curata dall’associazione Amici di Neresheim.

Durante la serata saranno documentati per immagini e racconti i viaggi che l’associazione Amici di Neresheim ha organizzato in questi ultimi due anni, per far conoscere un aspetto della propria attività, ma soprattutto per presentare i paesi legati a Bagnacavallo da un patto di gemellaggio e amicizia e far vivere le loro bellezze e lo spirito di amicizia e cordialità che si instaura fra i cittadini dei paesi ospitanti e gli ospiti bagnacavallesi.

Ingresso libero.

Il centro culturale Le Cappuccine è in via Vittorio Veneto 1/a.