A Faenza un Torneo di Risiko valido per la qualificazione al Campionato Nazionale Individuale

Domenica 13 ottobre all’Hotel Cavallino di Faenza è in programma un appuntamento che gli appassionati di Risiko non potranno perdere: il Master di Risiko, Torneo di caratura nazionale valido per la qualificazione al Campionato Nazionale Individuale.

Saranno oltre cento i giocatori iscritti al Master che si sfideranno alla conquista del mondo a colpi di dadi.

Durante la giornata si svolgeranno due partite da un’ora e mezza, secondo le regole challenge, a somma punti: i migliori giocheranno le semifinali per raggiungere la Vittoria.

In molti cercheranno di centrare la qualificazione: tra i partecipanti il Campione Italiano Davide Bulzaga, proprietario del Mens Sana ed unico Romagnolo ad aver raggiunto, ad oggi, il Titolo.

Il Torneo è aperto a tutti. Non mancheranno amichevoli e premi. Per informazioni contattare il Risiko! Club “Il Cannone” (3493441810).

Programma

9.00 – Apertura Iscrizioni

10.00 – Chiusura Iscrizioni e sorteggio

10.30 – Inizio Prima Partita

12.30 – Pausa Pranzo

14.30 – Inizio Seconda Partita

17.00 – Semifinali

In contemporanea con le Semifinali: Partite con premio al vincitore di tavolo e gioco libero.

Pausa ristoro

Finale e Premiazione

Presso Hotel Restaurant Cavallino ****

Via Forlivese, 185, 48018 Faenza RA