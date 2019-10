Alimentazione infantile: se ne parla a Faenza nel centro per le famiglie dell’Unione

Il Centro per le Famiglie dell’ Unione della Romagna Faentina in collaborazione con il Consultorio Familiare dell’ASL Romagna, ha organizzato una conferenza il 12 ottobre in occasione della Settimana Mondiale per l’Allattamento (SAM), che affronterà il tema dello svezzamento o meglio, dell’alimentazione complementare, inteso come affiancamento all’allattamento al seno e non come suo sostitutivo.

L’incontro, in programma alle ore 9.30 a Faventia Sales – via S. Giovanni Bosco, 1 Faenza, sarà anche l’occasione per presentare il libretto “Tutti a tavola! Svezzamento, una guida per i genitori”, uno strumento utile per accompagnare le famiglie in questa tappa particolare di sviluppo in cui risulta fondamentale che il genitore riconosca le capacità emergenti del bambino e ne rispettino la piena espressione per promuovere l’acquisizione precoce di un buon rapporto con il cibo e di sane abitudini alimentari.

Ospite dell’incontro il Dott. Iaia, Pediatra di famiglia e di comunità dell’ Asl della Romagna di Cesena, che sabato mattina presenterà l’ approccio “responsivo”, stile educativo in cui i genitori si mostrano sensibili nel riconoscere i segnali di fame e/o sazietà che il bambino comunica e gli forniscono risposte pronte, contingenti, emotivamente ed evolutivamente appropriate che rafforzano la sua capacità di autoregolazione.