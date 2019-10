“BenEsser-Ci per prenderci cura”: Caregiver Day a Cervia presso la Casa del Volontariato

Come promuovere il benessere contrastando le solitudini involontarie e l’isolamento nella popolazione anziana, dei Caregiver familiari, dei familiari delle persone con disabilità? Di questi temi tratterà “BenEsser-Ci per prenderci cura”, un incontro pubblico aperto alla cittadinanza che si terrà sabato 12 ottobre a Cervia alle ore 10.00 presso Casa del Volontariato – Via Villafranca, 8/b. Si potranno conoscere esperienze significative, ricevere informazioni e ascoltare testimonianze così come sarà raccontato dalle autrici dei libri che sono strumenti utili per approfondire nelle fragilità dei vissuti.

L’incontro è promosso dall’Associazione Diritti Anziani con… Di Ravenna-APS che promuove e gestisce la Banca del Tempo di Cervia, in collaborazione con la Consulta-Coordinamento del Volontariato di Cervia e Per Gli Altri – CSV Ravenna. L’iniziativa rientra nel programma del Caregiver Day 2019 previsto dalla legge regionale che riconosce le Giornate del caregiver familiare dedicate a coloro che si prendono cura di una persona non autosufficiente. Realizzate e coordinate dall’Associazione Unione italiana Distrofia Muscolare-Sezione di Ravenna, quest’anno prevedono le attività nei comuni di Cervia e Ravenna e sono in collaborazione con la Cooperativa Solidarietà Intrapresa.

Ai saluti di Oriano Zamagna, Presidente della Consulta del Volontariato, seguiranno gli interventi di Loretta Lacchini, Coordinatrice della Banca del Tempo e Aristide Savelli, Presidente Unione Italiana Distrofia Muscolare-Sezione di Ravenna. Introdurrà e svilupperà i temi Carlo Pantaleo, Formatore, Coordinatore progetti generativi e Caregiver day. Interverranno Bernadetta Ranieri, autrice del libro “Fattore f: fratelli per sempre” e Manuela Graziani, Responsabile Servizi alla Persona ASP-Valloni Marecchia Rimini, Insegnante Metodo Hobart® Co-Autrice di “Riconoscersi ancora”.