Entrate tributarie, aperto sportello Sorit in piazza della legna a Faenza

La riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali dell’ Unione della Romagna Faentina e dei relativi sei comuni di appartenenza, sarà gestita in concessione dalla società Sorit Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A per i prossimi 4 anni.

L’oggetto della concessione formulata a livello di Unione, riguarda la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi non riscossi a seguito delle attività di riscossione poste in essere dagli uffici competenti, ad esclusione della riscossione coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per tutti i sei Comuni, nonché della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per i Comuni di Faenza e Solarolo.

La concessione prevede anche il servizio di gestione del contenzioso tributario connesso al servizio in concessione, e l’attivazione di uno sportello dedicato al contribuente aperto a Faenza in Piazza della legna (di fronte all’attuale sede del servizio tributi dell’Unione della Romagna Faentina) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.25 e dalle 14.55 alle 16.00, ad eccezione del giovedì con orario di apertura continuato 10-16.