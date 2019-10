Ravenna. Farini Social Week: mattinata al Mar e pomeriggio di SportinGarden

Domani, sabato 12 ottobre, sarà l’ultimo giorno di festa nel quartiere Farini per la rassegna di eventi della Farini Social Week 3, la giornata inizierà alle 10 con il ritrovo a CittAttiva (via Carducci 14) per raggiungere insieme a piedi il Mar e partecipare a una visita guidata gratuita alle mostre di RavennaMosaico, VI edizione della Biennale di mosaico contemporaneo, promossa e organizzata dal Comune.

In questa occasione il Mar ospita la mostra di Chuck Close a cura di Daniele Torcellini e le sculture di Riccardo Zangelmi nella mostra Forever Young a cura di Davide Caroli.

Alle 14.30 torna SportinGarden con la sua seconda edizione. L’evento è organizzato da CittAttiva in collaborazione con il Coni di Ravenna.

L’obiettivo dell’iniziativa è far sì che le realtà di Ravenna che si occupano di diffondere uno stile di vita sano e dinamico attraverso le discipline sportive, abbiano una nuova occasione di lavorare insieme, promuoversi alle giovani generazioni ed aprirsi alla città in un pomeriggio di esibizioni sportive e prove dedicate al pubblico.

Per questo CittAttiva ha lanciato alla fine dell’estate scorsa una call pubblica rivolta ai soggetti interessati e grazie al grande sostegno del Coni di Ravenna l’edizione di SportinGarden di quest’anno vede protagoniste sette associazioni sportive, con delle novità rispetto al primo anno.

Dalle 14.30 alle 15, al centro dei giardini Speyer si alterneranno esibizioni e prove di tiro con l’arco (a cura di Mercenari della Guaita), esibizioni di Acroyoga (a cura di Kune) ed esibizioni di scherma (a cura del Circolo della Spada). Le tre realtà resteranno ai giardini per tutta la durata di SportinGarden, a disposizione di tutti i cittadini che vogliono provare la disciplina. Alle 15 si terrà l’esibizione di ginnastica ritmica a cura di Rhythmic Ravenna, alle 16 tornano i burattini di Massimiliano Venturini.

Dalle 17 alle 19 si alterneranno esibizioni di ginnastica ritmica a cura di Edera Ravenna, esibizioni di Capoeira a cura di Italia Chiama Brasil e Parkour a cura di Shine Parkour.