ItineRA si prepara al gran finale. Domenica 13 ottobre un doppio evento tra arte e cammino

Con il tutto esaurito di Finger Mosaico Food che sabato 12 ottobre (15) porterà il popolo di ItineRA ad attraversare la Biennale del Mosaico in compagnia dei curatori delle esposizioni e i ristori di ChefToChef, la Festa del Cammino consapevole organizzata da Trail Romagna in compartecipazione con il Comune di Ravenna, si prepara al gran finale.

Due gli eventi che domenica 13 ottobre, Giornata Nazionale del Camminare di FederTrek, chiuderanno la terza edizione che è stata caratterizzata dal rapporto tra arte e cammino.

Earthworks, tra terra e acqua partirà alla 9 dalla foce del Lamone (lato sud) in compagnia del land artist Luigi Berardi che traccerà un percorso di 10 km tra fiume, valle e pineta. Lungo i sentieri che toccheranno anche luoghi incontaminati e primordiali come la bassa del Pirottolo, i partecipanti ‘semineranno’ piccoli oggetti di argilla, frutto del calco di elementi che caratterizzano il territorio attraversato – fiori, conchiglie, semi…– , oggetti di terra e acqua che con il tempo torneranno a far parte del paesaggio, lasciando un piccolo segno.

Art, Mosaic & City Bike, la biciclettata tra le opere pubbliche, partirà alle 15 da Piazza Kennedy con due guide d’eccezione: Danilo Montanari, editore d’arte contemporanea e il professor Marcello Landi, critico d’arte.

L’itinerario di 13 km – assistito da FIAB Ravenna – che dall’opera di Nicola Carrino in piazza Kennedy raggiungerà l’area sterna del Pala De André dove di erge il Grande ferro R di Burri, farà tappa nei luoghi dove sono collocate opere note come i Gorilla di Davide Rivalta, la fontana ornamentale Ardea Purpurea di Marco Bravura, il Parco della Pace o il cavallo di Mimmo Palladino ma anche opere ‘nascoste’, più o meno conosciute, come la fontana di Carlo Zauli nel giardino dell’ ospedale o il mosaico di Marco De Luca nel palazzo dell’Autorità Portuale.

Info e prenotazioni su www.trailromagna.eu