Marcella Vitali presenta i “Fiori in controluce” di De Pisis in pinacoteca a Faenza

Venerdì 11 ottobre alle 17.30 alla Pinacoteca Comunale di Faenza in via Santa Maria dell’Angelo 9, Italia Nostra sezione di Faenza organizza la conferenza di Marcella Vitali, che presenta l’opera “Fiori in controluce” di Filippo De Pisis. L’incontro fa parte del ciclo “Un’opera al mese. Dalle collezioni della Galleria d’Arte moderna. Il museo invisibile”.

Nel dipinto, che verrà presentato durante la conferenza, l’interno è liricamente pervaso da una luce quasi surreale e sembra conferire una gioiosa evidenza al mazzo di fiori. A rendere la corposità di questi fiori sono pochi tocchi di colore denso, goduto nella sua stessa fisicità.

Il quadro, è pervenuto in Pinacoteca grazie alle donazioni di Ennio Golfieri che descrisse l’opera come “di carattere tipicamente ferrarese” e “degna del miglior De Pisis sotto l’influenza dei postimpressionisti e con ricordi della sensibilità pittorica settecentesca veneziana”.

E proprio di “impressionismo reinterpretato con il filtro del museo” ha scritto anche Sauro Casadei a proposito di questa natura morta.