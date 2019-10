Musica dal vivo alle Saline di Cervia con Le Voci del Delta

Sabato 12 ottobre alle ore 17.00 al Centro Visite Salina di Cervia si terrà il penultimo appuntamento musicale della rassegna “Le Voci del Delta”, il live “Invenzione a due voci” con Luca Damiani accompagnato da Claudio Farinone alla chitarra. La partecipazione al concerto è gratuita.

La rassegna, al suo terzo anno, è promossa da Entroterre Festival e dalla Scuola Musicale di Bertinoro con la collaborazione di Atlantide.

Luca Damiani, giornalista, ottimo critico musicale e scrittore è una voce storica di Radio3. Attualmente è in onda tutti i pomeriggi con il programma Sei gradi mentre, nel campo letterario, è in uscita quest’anno per Stampa Alternativa nella collana Eretica la sua ultima fatica letteraria «POW».

Claudio Farinone, diplomato in chitarra al Conservatorio di Bologna, tiene anche concerti in solo, impiegando tre strumenti speciali: una chitarra a otto corde, una chitarra flamenca e una chitarra baritono, che nel tempo sono diventati tratti caratteristici del suo linguaggio, posto a metà tra interpretazioni e percorsi improvvisativi.

Durante la giornata dal Centro Visite partiranno anche alcune escursioni per visitare la Salina: dalle 11 alle 12.30 escursione in passeggiata “Una finestra sul passato”, dalle 14 alle 15.30 escursione in passeggiata, dalle 15.30 alle 17.30 escursione in barca, dalle 17.30 alle 19 escursione in barca al tramonto. Per partecipare a queste visite guidate è obbligatoria la prenotazione.

Domenica 13 ottobre alle ore 17.00 al Parco Naturale di Cervia continuano gli appuntamenti musicali della rassegna “Le Voci del Delta”, con il concerto “Invenzione a due voci”, con Arturo Stalteri accompagnato da Marco Dal Pane alla tastiera. La partecipazione al concerto è gratuita.

Con un bagaglio di esperienze e un percorso che li ha portati a esplorare il mondo, i due artisti creeranno un’atmosfera particolare al Parco Naturale, nella magica scenografia della pineta. Arturo Stalteri, diplomato in pianoforte e con anni di studio a Roma e Parigi, ha composto musica per cinema, teatro e balletto.

Marco Dal Pane, pianista e compositore, dal 2007 si dedica alla realizzazione di musiche per i film di Buster Keaton e dal 2013 insieme a Riccardo Nanni ha fondato l’etichetta discografica a simple lunch.

Durante la giornata al Parco Naturale è possibile partecipare anche ad alcune attività in programma: alle ore 11 visita guidata “Biodiversità al Parco”, alle 15 gioco-quiz “Agenda 2030 la corsa contro il tempo” e in contemporanea giro a cavallo, alle ore 16 visita guidata “Il Pianeta ti chiama!”