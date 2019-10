Open Day alla scuola di disegno “Tommaso Minardi” di Faenza

La scuola di disegno Tommaso Minardi apre le porte al pubblico. Nella giornata di sabato 12 ottobre, dalle 16 alle 19 la storica istituzione per l’insegnamento dell’arte di via Ughi 3 a Faenza, propone alla cittadinanza un ‘open day’ per presentare la nuova offerta formativa arricchita quest’anno di nuovi e qualificati corsi per ogni età, che prenderanno il via il 28 ottobre.

Attraverso ‘mini laboratori’ allestiti per l’occasione, il pomeriggio di sabato consentirà agli interessati di avere un approccio diretto con i docenti, e tutta la struttura, che si concluderà con un brindisi.

Sono invitati giovani, adulti e famiglie con bimbi e o ragazzi sotto i 14 anni, poiché anche a questi ultimi è dedicata una importante sessione di corsi. Corsi che al momento, stanno registrando il maggior numero di iscrizioni arrivate già a quota 30 per ceramica, tornio e disegno.

Dopo la presentazione alla stampa avvenuta il 25 settembre scorso, alla presenza del vicesindaco Massimo Isola, la scuola Minardi prosegue le iniziative di promozione legate al suo rinnovamento grazie al cambio di gestione affidata alla scuola Angelo Pescarini Arti e Mestieri,e al nuovo coordinatore nella persona di Matteo Zauli.