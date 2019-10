Passione Star Wars. Il fan film “Sacrificio” prodotto da EmpiRa debutta a Lucca Comics

A tre anni dalla presentazione ufficiale del progetto, EmpiRa annuncia che la prima visione di Sacrificio (il fan film prodotto da EmpiRa- Star Wars Fan Club Ravenna) si terrà all’interno di Lucca Comics & Games, il più grande appuntamento europeo nell’ambito dei fumetti, dell’animazione, dei giochi di ruolo e da tavolo, dei videogiochi e del fantasy.

La proiezione è stata programmata per venerdì 1 novembre alle ore 10.00 presso l’Auditorium San Girolamo e sarà preceduta da una introduzione con la presenza dei registi e dei produttori. Al termine della proiezione, gli ospiti saranno a disposizione per rispondere alle domande del pubblico.

L’idea alla base del progetto

A partire dal 1977, quando è uscito il primo episodio della saga, i fan di tutto il mondo si sono chiesti come i piani di costruzione della stazione spaziale chiamata Morte Nera, siano riusciti ad arrivare nelle mani della Principessa Leia che li ha poi consegnati al suo fidato droide R2-D2 nel film A New Hope.

Solo recentemente, con l’uscita di Rogue One (il primo spin-off ambientato nell’universo di Star Wars), queste vicende hanno preso forma e il regista Gareth Edwards ha svelato al mondo le vicende che hanno portato la ribellione a scoprire un “difetto” di costruzione della Death Star.

Tenendo salda l’idea iniziale, seguita solo da qualche piccolo adattamento, SACRIFICIO ha preso la sua forma definitiva e si è andato a collocare esattamente in quel piccolo spazio temporale tra la fine di Rogue One e l’inizio di Episodio IV – A New Hope raccontando, per la prima volta, un altro aspetto di quella storia.

Sinossi

Durante la corsa disperata di un manipolo di soldati a bordo di una nave consolare, nel tentativo di sfuggire al signore dei Sith per raggiungere Tatooine, la principessa Leia dovrà trovare il modo di portare a termine la sua delicata missione.