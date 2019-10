Ravenna, a “La Voce Artistica” arriva il workshop con Gegè Telesforo

Il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, è intervenuto questa mattina portando i suoi saluti ai seicento convegnisti presenti al Teatro Alighieri per la XII edizione del convegno internazionale di foniatria e logopedia “La Voce Artistica”, che ha come curatore scientifico Franco Fussi, come responsabile artistico Albert Hera ed è organizzato da Ravenna Incoming.

L’iniziativa, che domenica avrà come ospite d’onore Laura Pausini, prosegue quotidianamente con decine di appuntamenti, fra relazioni di esperti e di medici e testimonial significativi del campo musicale. Fra questi, è in sala fin da ieri il popolare cantante e musicista Gegé Telesforo: che oggi è stato fra i chairman della sessione pomeridiana, e che nel pomeriggio di domani, sabato 12, condurrà in prima persona un workshop sul vocal jazz concept.

Nel dettaglio, il programma di domani, sabato 12 partirà con una sequenza di relazioni di grandi medici che lavorano nei teatri: verrà festeggiato il 50° anniversario del Collegium Medicorum Theatri parlando delle problematiche d’urgenza dei cantanti durante le produzioni, di tecniche di fonazione inspiratoria, di caratteristiche vocali legate ad anomalie congenite (come nel blues e nelle qualità graffiate) e di riabilitazione della voce artistica. Ci sarà poi un workshop della logopedista statunitense Kitty Erdolini Abbott sulle tecniche della voce risonante.

Nel pomeriggio, dopo la performance di Gegè Telesforo, l’ultima sessione sarà dedicata alla funzione del canto e della musica nelle disabilità: dal Parkinson, all’Alzheimer, alla mancanza di vista e di udito.