Ravenna, un incontro per il 110° anniversario della morte di Alfredo Oriani con il prof. Marino Biondi

Sabato 12 ottobre alle ore 17.30 presso la Sala Spadolini della Biblioteca “A. Oriani” la Fondazione Casa di Oriani-Biblioteca di Storia Contemporanea ricorda il 110° anniversario della morte di Alfredo Oriani (1909-2019) con una conferenza del prof. Marino Biondi dell’Università di Firenze dal titolo Il Titano in catene. Storia e leggenda di Oriani. Il prof. Biondi, uno dei maggiori storici della letteratura italiana, sarà introdotto dal presidente della Fondazione Oriani prof. Sandro Rogari. L’incontro sarà altresì l’occasione per un primo tributo pubblico a Ennio Dirani, recentemente scomparso, per molti anni direttore poi presidente della “Oriani”, che della figura e dell’opera di Alfredo Oriani è stato squisito conoscitore ed esegeta.