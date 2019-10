A Russi i nuovi appuntamenti con le proiezioni “Un mondo di immagini”

Il Gruppo Fotografico “Pro Loco” di Russi, con il patrocinio del Comune di Russi, organizza una nuova edizione della rassegna di proiezioni in forma di audiovisivo e video proiezioni “Un mondo di immagini”. Le proiezioni si svolgeranno alle ore 21.00 nella sala convegni “Pier Franco Ravaglia” del Centro Culturale Polivalente in via Cavour 21 a Russi. L’ingresso è libero.

IL PROGRAMMA

Lunedì 14 ottobre 2019, Scozia: viaggio a bordo di una possente motocicletta di Davide Drei.

Lunedì 18 novembre 2019, Dolomiti e oltre: le mille sfumature del paesaggio italiano di Roberto Ronconi.

Lunedì 16 dicembre 2019, Etiopia storica e Dancalia di Maurizio Bendandi.

Lunedì 17 febbraio 2020, Fra terra e mare: immagini di un esperto subacqueo e viaggiatore di Alberto Contessi.

Lunedì 16 marzo 2020, Capitali baltiche e altri viaggi di Guerrino Bertuzzi.

Lunedì 20 aprile 2020, Immagini e musica tra natura e reportage di Roberto Sauli.

Lunedì 18 maggio 2020, Kathmandu (Nepal) e Buthan: così vicini, così diversi di Maria Adele Ciani e Giancarlo Badiali.

Il programma potrebbe subire delle variazioni per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori della rassegna. Informazioni: tel. 0544 583300, email: cianima@alice.it .