Giornata Nazionale del Tumore al Seno Metastatico: a Faenza arriva la “Passeggiata rosa”

L’Emilia-Romagna, insieme a molte altre regioni italiane, sceglie di aderire a quella che sarà, almeno nei fatti, la prima Giornata Nazionale dedicata al Tumore al Seno Metastatico. Europa Donna Italia, il Movimento per i diritti alla prevenzione e cura del tumore al seno, ha infatti dato vita a una straordinaria manifestazione cui prenderanno parte decine e decine di associazioni locali iscritte per sensibilizzare sulle specifiche esigenze delle donne con TSM. Nel fitto calendario di 61 eventi distribuiti in tutta Italia, l’Associazione “Fiori d’acciaio” di Faenza, domenica 13 ottobre alle ore 15, organizza la “Passeggiata rosa” presso il circolo ricreativo di Borgo Tuliero in via Tombarelle 91, un percorso non competitivo nei dintorni di Faenza della lunghezza di circa 5 chilometri. Seguirà buffet per tutti i partecipanti.

Costo di iscrizione 7€ che comprende il kit zaino ed il ricco buffet al termine della passeggiata.

Per info: https://www.facebook.com/events/2388050461416617/