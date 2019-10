Grazie per i giochi che sono tornati ad animare i parchi di Ponte Nuovo

Finalmente sono arrivati. Sono arrivati i giochi tanto discussi e tanto voluti da coloro (i bimbi) che tutti i giorni passano per andare alla scuola o all’asilo con genitori e nonni e per moltissimi mesi hanno giocato solo con un cavallino a molla non adatto a tutte l’età. Erano stati tolti per manutenzione (cosi avevano detto, alle ripetute telefonate agli uffici competenti) ma erano perfetti o quasi… Comunque non da togliere.

Finalmente ora nel “Parco del Sole” e nel “Parco Gaudenzi” di Ponte Nuovo vicino a tre scuole e altri servizi comunali e privati ci sono parchi fruibili a tutti e con nuovi giochi dopo che erano stati portati via quasi 36 mesi fa.

Sono stati reinseriti un gioco palestra e una altalena, dopo svariate insistenze per riavere i giochi e una petizione fatta da parte dei genitori dei bambini e dei nonni.

Adesso siamo tutti più tranquilli e contenti perché la promessa dell’Assessore al Territorio e del Sindaco della città è stata mantenuta e per questo va un plauso al lavoro svolto.

Sarebbe stato un errore lasciar perdere e non fare nulla perché non si trasformasse un’area verde bellissima in un’area dimenticata e mal frequenta negli anni.

A tutti voi diciamo grazie e tanta allegria!

Anika