Per la Giornata del Contemporaneo, l’artista Simcha Even-Chen ‘si mostra’ al MIC di Faenza

“Un nuovo significato visivo senza il limite dei movimenti”, è la nuova serie presentata al Museo Internazionale delle Ceramiche dalla artista Simcha Even-Chen come risultato della residenza artistica al Faenza Art Ceramic Center. La mostra “Folding in Motion” a cura di Martha Pachon, Direttrice Artistica del Faenza Art Ceramic Center inaugura sabato 12 ottobre alle ore 12.00 in occassione della 15esima Giornata del Contemporaneo indetta da Amaci.

Simcha Even-Chen, riconosciuta scultrice israeliana, è membro dell’IAC International Academy of Ceramics. Laureata e con un dottorato in Biochimica nella Hebrew University Medical School di Gerusalemme. Dopo il suo PhD in Microbiologia Umana, sviluppa una carriera di ricerche e grandi successi con la sua opera scultorea in ceramica. Simcha Even-Chen studia la relazione tra spazio tridimensionale “libero” e le superfici geometriche bidimensionali, utilizzando la proprietà della porcellana per farla collassare naturalmente e creare forme organiche, ricche di movimento, colore e fluidità.

La mostra è visitabile fino al 3 novembre.