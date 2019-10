Ravenna, alla libreria Liberamente Marco Ori presenta il suo primo romanzo “Adriatica crime”

Sabato 12 ottobre alle 18 alla libreria Liberamente, in viale Alberti a Ravenna, continua la rassegna “Aspettando GialloLuna”, in collaborazione con il festival GialloLuna NeroNotte che si terrà dall’1 al 3 novembre. Per l’occasione Marco Ori presenterà il suo primo romanzo: “Adriatica crime”, pubblicato da Fanucci nella collana Nero Italiano.

Il libro – Arrigo Beccalossi, netturbino seduttore, esce tutte le sere per mettere in pratica le proprie strategie di “rimorchio”, ma è frustrato perché non riesce a restare sveglio fino a tardi, per via degli orari di lavoro. Un giorno, durante uno dei suoi quotidiani giri di raccolta rifiuti, trova, tra la spazzatura di un ristorante cinese, una fascetta per mazzette con la dicitura: «20.000€». Convinto che il ristorante sia in realtà di copertura per una bisca clandestina situata nel retrobottega, prepara un piano per rapinarli. Chiede aiuto a due vecchi amici: Mac, un fannullone che ha sempre evitato l’onta del lavoro occupandosi della prozia malata di alzheimer; e Ruperto, un delinquente di mezza tacca, ubriacone e drogato. Insieme penetrano nel retro del ristorante con le scacciacani in pugno, ma non vi trovano dei giocatori d’azzardo, bensì un tizio con l’aria da mafioso che sta contando una montagna di soldi. Scopriranno che si tratta di un pezzo grosso della triade di Hong Kong, che ricicla denaro sporco in Italia, e che, per recuperare la refurtiva, sguinzaglierà sulle loro tracce una killer spietata: La Ragazza del Dragone Nero.