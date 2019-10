ScambiaMenti Cervia, aperte le iscrizioni al corso base di lingua spagnola

Presso lo Spazio Culturale ScambiaMenti sono aperte le iscrizioni per il corso livello base di lingua spagnola (Livello A1). Il corso è a numero chiuso e inizierà martedì 15 ottobre. La partecipazione è completamente gratuita. Le lezioni si svolgeranno presso la sede di via Ippolito Nievo n.2, a Cervia, (in prossimità della caserma dei Carabinieri di Cervia) in orario pomeridiano.

Per la lingua spagnola, Scambiamenti metterà a disposizione dei partecipanti un percorso formativo di sicura qualità. Per informazioni si può contattare telefonicamente ScambiaMenti al 3382196514. Lo Spazio Culturale del Comune è inoltre presente su Facebook e Instagram ricercando la pagina “ScambiaMenti-Spazio culturale”, attraverso cui è possibile sia mettersi in contatto, che restare aggiornati su tutte le molteplici attività in corso. Il blog del Centro è http://scambiamenti.blogspot.com

I posti sono limitati, per iscriversi è necessario inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, età) e il proprio numero di telefono via mail all’indirizzo scambiamenti@comunecervia.it. aggiungendo anche la motivazione per cui si desidera partecipare; la selezione avverrà attraverso un sistema di quote basate sull’interesse nell’apprendere la lingua spagnola.