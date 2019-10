Una domenica fra le carte dell’Archivio di Stato di Ravenna per scoprire un po’ di storia della città

In occasione della Domenica di Carta 2019, promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l’Archivio di Stato di Ravenna allestisce domenica 13 ottobre un percorso fra i suoi documenti originali dedicato alla scoperta, o alla riscoperta, della vita e della storia di alcuni fra i luoghi più importanti della città. Si parte dalle mappe catastali napoleoniche per seguire i progetti di costruzione del Teatro Alighieri, per leggere la cronaca dell’inaugurazione dei padiglioni del vecchio ospedale, per studiare i progetti, mai portati a termine, di profonda rivoluzione degli spazi cittadini.

La Domenica di Carta è un’iniziativa a livello nazionale che ha l’intento di far conoscere al maggior pubblico possibile i “monumenti di carta”, beni bibliografici e documentali custoditi dagli archivi e dalle biblioteche statali. L’Archivio di Stato invita la cittadinanza ad entrare nelle sue sale, per esplorare le insostituibili fonti della storia di Ravenna conservate nei suoi depositi.

Ingresso libero dalle ore 9.30 alle ore 12.30. L’Archivio di Stato di Ravenna è in Piazzetta dell’Esarcato 1, a Ravenna, tel. 0544213674 / e-mail: as-ra@beniculturali.it