Anche la serata di ieri, sabato 12 ottobre, ha registrato il tutto esaurito all’Alighieri di Ravenna che ospitava il festival IMAGinACTION. All’esterno del teatro il pubblico si è messo in fila diverse ore prima dell’inizio dello spettacolo per riuscire ad aggiudicarsi uno dei biglietti offerti dall’organizzazione.

In palio, la possibilità di assistere gratuitamente ad uno show con i nomi di primo piano della musica italiana: sul palco ieri sera c’erano infatti Francesco Guccini, Elisa e Filippo Neviani, in arte Nek.

La serata è stata anche l’occasione della proiezione in anteprima mondiale del videoclip di Francesco Guccini, L’Avvelenata, girato a Cervia. Ha aperto la serata Elisa cantando “Tua per sempre” e “Se piovesse il tuo nome” per poi raccontarsi attraverso i video che hanno segnato la sua carriera, interagendo con il pubblico.

Sono stati inoltre svelati i 5 video finalisti ed è stato annunciato che a sorpresa il vincitore questa sera sarà sul palco. Spazio poi al videoclip del ciclo “Capolavori immaginati” di quest’anno, che è dedicato a “L’Avvelenata” di Francesco Guccini, diretto da Il Movimento Collettivo (direttore artistico Stefano Salvati) e girato secondo lo stile neorealista degli anni ’50.

È salito sul palco Francesco Guccini che, accompagnato dal giornalista Paolo Giordano, ha ricordato la sua passione per la scrittura e gli inizi alla Gazzetta di Modena come giornalista. Un intervento di un’ora pieno di aneddoti che ha conquistato completamente il pubblico.

Ha chiuso la serata Nek che, oltre a raccontarsi attraverso i videoclip, ha cantato per il pubblico “Se non avessi te” e “Laura non c’è”, sia in versione italiana che spagnola.

Oggi giornata conclusiva del festival: questa sera ci saranno sul palco Federico Zampaglione, l’ospite internazionale Trevor Horn e a sorpresa il vincitore del Premio Miglior Videoclip. Verrà consegnato anche il Premio Young Immaginaction Awards.

Prima dell’inizio dello spettacolo di ieri sera ci sono stati alcuni momenti di confusione all’esterno del teatro per la delusione di una parte del pubblico che, dopo aver atteso a lungo in fila, non ha potuto accedere perchè erano finiti i posti disponibili. I Carabinieri sono intervenuti in via precauzionale per evitare che la situazione potesse degenerare.