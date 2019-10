Ultima giornata de “La Voce Artistica” al Teatro Alighieri di Ravenna: grande attesa per l’intervento di Laura Pausini

Dopo tre giorni di interventi apprezzatissimi seguiti da una platea gremita di convegnisti provenienti da tutto il mondo, si chiude domenica 13 ottobre, al Teatro Alighieri di Ravenna, la XII edizione del convegno internazionale di foniatria e logopedia “La Voce Artistica”, che ha come curatore scientifico Franco Fussi, come responsabile artistico Albert Hera ed è organizzato da Ravenna Incoming.

L’intervento più atteso, in programma alle 15 (l’incontro è riservato ai partecipanti al convegno), è quello con Laura Pausini, ospite d’onore di questa edizione della manifestazione. La cantante solarolese, che si accinge a festeggiare i 25 anni di carriera, conosce da molti anni Franco Fussi, che la vide agli albori della sua vicenda musicale: e ha acconsentito volentieri a raccontare in teatro la sua storia artistica, puntando naturalmente sugli aspetti dell’uso e della gestione della voce, in una relazione significativamente intitolata “Noi, simili!”.

Oltre alla Pausini, però, anche il programma dell’ultima giornata è ricchissimo di interventi significativi e di altri ospiti importanti, con relazioni inerenti sia la didattica e i metodi di canto che aspetti specifici della riabilitazione logopedica, compresa la presentazione mattutina di un “leggìo acustico”.

In particolare, nel pomeriggio è in programma una sessione dedicata alle tecniche del doppiaggio, con Gabriella Scalise; quindi, prima della sessione sul “Musical Theatre” – che avrà come punta di diamante l’intervento di Simon Lee, direttore d’orchestra dei musical londinesi e braccio destro di Andrew Lloyd Webber – ci sarà un esperimento di ascolto in cuffia della voce in sei dimensioni: una vera e propria “prima mondiale” in un teatro di tradizione.