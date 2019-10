Lugo, un incontro sui genitori e gli adolescenti nell’epoca di internet e del narcisismo

La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Istituto Minotauro, organizza sul territorio provinciale un ciclo di tre incontri rivolti ai genitori di adolescenti. Si tratta di occasioni per capire meglio come comportarsi con i propri figli ed aiutarli a crescere.

Le tematiche sono riferibili al rapporto tra genitori e adolescenti nell’epoca di internet, dipendenze, affettività, amicizia, alleanza scuola-famiglia, educazione alle scelte, ecc. La finalità del ciclo di incontri formativi è la promozione di competenze genitoriali che consentano di utilizzare chiavi di lettura non banali e modelli interpretativi non stereotipati rispetto a bisogni e comportamenti degli adolescenti.

Ogni incontro, condotto dal personale dell’Istituto Minotauro, dovrà prevedere una parte di lezione frontale e una di scambio e confronto diretto con i partecipanti.

Il primo incontro “Genitori Influencer – l’adulto autorevole al tempo degli influencer e degli youtuber, costruire l’alleanza tra scuola e famiglia” si svolgerà a Lugo lunedì 14 ottobre alle ore 20:30 presso l’aula magna dell’ITC Compagnoni, in via Lumagni 26 con Matteo Lacchini, Psicologo e Psicoterapeuta.

Il 21 ottobre a Ravenna Tommaso Zanella presenterà “Internet tra nuove normalità e nuove dipendenze” presso Artificerie Almagià in via dell’Almagià 2. L’ultima serata, “Molti amici e nuovi amori” con Laura Turuani si svolgerà il 5 novembre alle 20:30 a Faenza presso il complesso ex Salesiani in via San Giovanni Bosco 1.