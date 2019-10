Aperitivo e film su Battista Casadio per ricordare l’agente della Municipale di Castel Bolognese

Lunedì 21 ottobre dalle 19 il Centro Sociale “La Torre” e la comunità di Castel Bolognese ricorderanno Battista Casadio attraverso la proiezione del Video “Battista: un collega, un amico”.

Il video, realizzato da Mario Quadalti, raccoglie interviste, testimonianze e ricordi di chi ha conosciuto e lavorato con Battista sia in ambito professionale – come membro della Polizia Municipale di Castel Bolognese – che nelle sue numerose attività di volontariato: dal suo impegno per la comunità locale come Presidente del Centro sociale, ai laboratori di traforo e di dialetto organizzati per i bambini delle scuole primarie; alla sua attività di Accompagnatore per le agenzie viaggi Astorre, Faventia Tourist, Erbacci e Brasini.

Un ricordo ancora vivo fra i castellani, una eredità di impegno e solidarietà che prosegue nel tempo attraverso l’attività di chi ha percorso con lui un tratto del proprio cammino.

La serata si svolgerà al Centro Sociale “La Torre”, viale UMBERTO I 48 e prevede:

Alle 19 apericena – costo 8 euro / prenotarsi entro il 18/10 al 333 8980916

Alle 20.30 Proiezione del filmato

Il ricavato della serata sarà devoluto alla Missione di Padre Mario Bartolini a Barranquita, Perù.