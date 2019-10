A Faenza incontro con il giornalista Paolo Borrometi organizzato da Round Table 38

Mercoledì 16 ottobre, alla Sala S. Carlo, Piazza XI Febbraio a Faenza, ore 21.15, la Round Table N. 38 di Faenza, il club service che favorisce l’amicizia, l’incontro e la cultura tra giovani professionisti ed imprenditori, organizzerà una serata con un ospite prestigioso: Paolo Borrometi.

Il lavoro e l’impegno quotidiano di denuncia del giornalista ragusano sono riconosciuti non solo a livello nazionale, ma anche oltre confine: ha infatti ricevuto l’onorificenza motu proprio dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ed è il vincitore del premio internazionale Peter Mackler per l’anno 2019. A causa delle diverse minacce subite, culminate in violenza fisica, è costretto a vivere sotto scorta dei carabinieri dal 2014.

Nel corso della conferenza, Paolo Borrometi racconterà la sua esperienza e presenterà il libro “Un morto ogni tanto”. Il compito di condurre la serata è affidato a Mario Russomanno, giornalista e conduttore della trasmissione di approfondimento politico, economico e culturale “Salotto blu”. Per l’importanza del relatore, per il valore sociale, educativo e per l’interesse pubblico dei temi trattati, il Comune di Faenza ha concesso il proprio Patrocinio a questo evento.