Al Caffè Letterario di Lugo Domenico Quirico racconta “Che cos’è la guerra”

Mercoledì 16 ottobre alle 21 Domenico Quirico presenta all’hotel Ala d’oro di Lugo (corso Matteotti 56) il suo libro Che cos’è la guerra (Salani, 2019), nell’ambito della XVI edizione del Caffè letterario.

Domenico Quirico ha vissuto la guerra sulla propria pelle. Dalla sua esperienza di giornalista nasce questo libro, che ripercorre un decennio di storia recente, intrecciando le voci e le testimonianze di coloro che la narrazione pubblica ha spesso lasciato ai margini. Tra le sue pagine rivivono i fermenti e le attese che hanno portato alla nascita delle primavere arabe; il dramma della Siria, lacerata da una guerra civile che ha lasciato sul campo una devastazione senza pari; l’odissea di chi è costretto ad abbandonare la propria terra e affrontare il mare alla ricerca della salvezza; la parabola di molti giovani alla deriva, radicalizzati dai cattivi maestri di un Islam che ha tradito la sua vocazione di pace. Alle storie altrui Quirico intreccia la propria, raccontando con cruda e poetica verità la traversata di ventidue ore su un barcone diretto a Lampedusa, fianco a fianco con i migranti, e rievocando i giorni disperati del suo rapimento in Siria e della prigionia. Introduce la serata Patrizia Randi.

Domenico Quirico è tra i più importanti giornalisti italiani. Ha lavorato a lungo come caposervizio della sezione esteri, corrispondente da Parigi e come inviato di guerra per La Stampa. Da sempre impegnato per documentare sul campo conflitti e rivoluzioni, è autore di numerosi saggi e reportage sui temi delle migrazioni e della radicalizzazione dell’Islam. Tra i suoi libri più noti: Il Grande Califfato, Esodo e Ombre dal fondo, un’autobiografia​ a in cui racconta la propria storia personale e professionale, dalla quale è stato tratto l’omonimo film con la regia di Paola Piacenza.

L’ingresso è libero. La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi con il patrocinio del Comune di Lugo. Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it/.